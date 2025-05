Conte alla Juve, subito scambio con l’Inter: Milik sul piatto

Scudetto e soldi in arrivo dalla Champions potrebbero far cambiare idea all’allenatore salentino, ma a Napoli temono l’addio

Sembra proprio che Antonio Conte non voglia più stare a Napoli. Il problema principale è con Aurelio De Laurentiis, un presidente da cui non riesce a ottenere le garanzie di investimento che, come tecnico, ha sempre preteso. E c’è chi dice che il salentino tornerebbe di corsa alla Juventus.

Ora bisogna solo capire se a Torino sono pronti a riaccoglierlo. Le vecchie ruggini, nonostante l’addio di Agnelli, non sono state del tutto superate. Inoltre, non è detto che Giuntoli possa accontentare le richieste di mercato dell’attuale allenatore del Napoli. Tornando in bianconero, Conte chiederebbe subito un centrale di esperienza, un mediano o due e due attaccanti. Per la difesa, i nomi in ballo sono quelli di Soler e di de Vrij, già cercato quest’anno per il Napoli.

A centrocampo piacerebbero Frendrup e Tonali. Per l’attacco si sognano Hojlund e Kristiovic. Quindi, se Conte andasse alla Juve, potrebbe chiedere all’Inter de Vrij. Il futuro dell’olandese a Milano non è ancora chiaro… Stando alle parole di Pastorello, il suo agente, l’Inter avrebbe già esercitato l’opzione di rinnovo unilaterale del contratto fino al 2026.

Un altro che ha rinnovato sta alla Juve. E potrebbe essere il nome che Giuntoli potrebbe proporre ad Ausilio per uno scambio alla pari. Il punto è che la pedina di scambio sarebbe un profilo fermo da più di un anno e che nel 2024 ha subito due operazioni al ginocchio.

Lo scambio orchestrato da Conte alla Juve: il salentino su de Vrij

Il 30 aprile, fra l’incredulità generale, la Juventus ha comunicato di aver raggiunto un accordo per il prolungamento del contratto di Arkadiusz Milik fino al 30 giugno 2027. Il club bianconero avrà scelto la via del rinnovo per evitare di arrivare all’ultimo anno di contratto in scadenza, con un conseguente rischio di un addio a zero. Ma anche per tenere aperta la porta a un prestito nella prossima stagione (e quindi non dover pagare l’ingaggio).

Molti tifosi bianconeri hanno storto il naso: Milik non è mai stato disponibile in questa stagione. D’altro lato c’è chi giudica il rinnovo di Milik con ingaggio spalmato come un’operazione intelligente, a livello economico. E c’è anche chi spera che il polacco possa tornare utile. Se non in campo almeno come pedina di scambio.

Quindi, con Conte alla Juve, i bianconeri potrebbero proporre uno scambio Milik-de Vrij. Il polacco, per qualità ed esperienza, è un signor attaccante. E fosse integro avrebbe potuto far comodo ai nerazzurri. Ma dato che è sempre rotto e che non dà garanzie di recupero, per l’Inter sarebbe una mossa poco comprensibile aprire a un simile affare.

Come la Juve intende usare Milik dopo il rinnovo: pic.twitter.com/8WwAdXmJrd — JC 🧬 (@ripjcx) April 30, 2025

Prime immagini ESCLUSIVE di Milik dopo aver firmato il rinnovo. pic.twitter.com/CJIdEXYedQ — Virmone (@VirmoneLB) April 29, 2025

L’annuncio di rinnovo più metafisico che abbia mai visto, nessun entusiasmo e nessuna foto, a sto punto mi viene da pensare che Milik non esiste https://t.co/iqWDwNMvTd — Senza di te non andremo lontano (@KakashiSoF) April 30, 2025

Stafan de Vrij è ancora un valore per l’Inter. Insieme a Dumfries e a Carlos Augusto è uno dei pochi che è riuscito a confermarsi per rendimento in quest’ultima stranissima stagione. Ha sempre accettato la panchina senza storcere il naso e, quando chiamato in causa, ha sempre fatto bene o benino.