L’Inter punta il nuovo Chiesa: arriva da Torino

L’Inter inizia a sondare il terreno per il prossimo calciomercato e c’è un talento a Torino che piace alla Beneamata: somiglia a Chiesa

Il futuro di Federico Chiesa resta un’incognita per il prossimo calciomercato. L’esterno offensivo ha vissuto ai margini del Liverpool la stagione che sta per concludersi, anche per via di una condizione fisica che non ha mai davvero rispettato gli standard di Arne Slot. Il fantasma di un ritorno in Italia è sempre più concreto e anche l’Inter potrebbe pensare, a determinate condizioni, all’arrivo in prestito di un calciatore che in Serie A ha comunque fatto bene.

La missione di Marotta e Ausilio resta comunque scandagliare il mercato alla ricerca dei migliori giovani talenti in circolazione, alcuni dei quali potrebbero avere un impatto decisivo per il futuro del club. Uno di questi è a disposizione del Torino e i granata ci puntano forte per il futuro, forse già per il finale di stagione.

L’Inter guarda in casa Torino: occhi su Cacciamani, il nuovo Chiesa

Alessio Cacciamani ha solo 17 anni – ne compirà a breve 18 -, eppure sta già stupendo molti addetti ai lavori per il suo percorso nel settore giovanile. Si tratta di un’ala che ha grande personalità, qualità, capacità di saltare l’uomo nell’uno contro uno e dare un ritmo diverso all’azione offensiva.

Per questo, in tanti lo stanno paragonando al primo Federico Chiesa, che seminava il panico con la maglia della Fiorentina. Il classe 2007 è uno dei più giovani nel gruppo di Fioratti e in precedenza aveva fatto benissimo nell’Under 18, tanto da meritarsi la promozione in Primavera in questa stagione.

All’attivo aveva 12 gol in 16 presenze, mentre tra i più grandi è andato un po’ più a rilento, segnando solo una rete, ma decisiva nel derby vinto contro la Juventus. Vanoli lo sta tenendo d’occhio con grande attenzione e potrebbe concedergli delle possibilità in prima squadra nelle prossime partite.

Allo stesso tempo, l’Inter potrebbe inserirsi, considerando che il ragazzo non ha ancora firmato un contratto da professionista – dovrebbe farlo, però, nelle prossime settimane. In ogni caso, i nerazzurri restano interessati a Cacciamani anche per il prossimo futuro, convinti che possa fare molto bene in Primavera l’anno prossimo e magari mettersi alla prova anche in Under 23. Una vera e propria trattativa, però, non è iniziata.