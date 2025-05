Doppio colpo dall’Inter, il Torino fa sul serio

Sempre aperto il canale tra Inter e Torino in vista di possibili affari tra i due club: il patron Cairo spinge per la coppia nerazzurra

Legati da una profonda stima nonché da un’amicizia più che decennale, il presidente del Torino Urbano Cairo e il collega nerazzurro Marotta dialogano da sempre sul mercato. I contatti tra i due dirigenti sono frequenti, anche se talvolta quella che sembrava poter essere una via preferenziale per gli interessi interisti – leggi la corte spietata per Gleison Bremer, poi finito alla Juventus – non si sia tradotta in trasferimenti veri e propri dalla Mole al Duomo.

Dopo aver concluso, nel recente passato, altre operazioni in prestito o a titolo definitivo (come il passaggio dell’austriaco Valentino Lazaro, ex Inter, in granata), l’editore e l’ex Dg della Juve potrebbero sedersi al tavolo per discutere di un doppio arrivo al Toro di due calciatori evidentemente fuori dal progetto tecnico di Simone Inzaghi.

Il duplice trasferimento, sebbene e costo zero per l’identico status di free agent condiviso dai due calciatori, potrebbe essere in qualche modo ‘guidato’ da Marotta in vista di un disegno più grande: quello di portare Samuele Ricci, il gioiello di casa Torino, a vestire la maglia nerazzurra nella prossima stagione.

Arnautovic e Correa addio: il Toro ci pensa

Deludenti, sebbene con le dovute differenze in termini d’impatto e di score personali (l’austriaco è stato decisivo in almeno due-tre occasioni in campionato, mentre l’argentino è stato impalpabile, con l’eccezione della goleada del ‘Bentegodi’), Marko Arnautovic e Joaquìn Correa hanno già le valigie pronte.

Un po’ per evidenti limiti d’età (36 le primavere sulle spalle dell’ex Werder Brema e Bologna), un po’ per un rendimento davvero al di sotto delle aspettative, nessuno dei due vanta la benché minima possibilità di veder rinnovato il contratto alla fine di questa stagione.

Entrambi avrebbero, stando agli ultimi rumors, diverse offerte per restare comunque nel campionato italiano, ma la pista che porta al Torino potrebbe soddisfare entrambi. Anche per la concreta possibilità di giocarsi il posto da titolari in una realtà di medio-alta classifica.

Come detto, essendo abituati da anni a percepire i lauti ingaggi garantiti dal club di Viale della Liberazione, l’austriaco e il sudamericano potrebbero abbassare le loro pretese grazie all’intermediazione dello stesso Marotta. Che così in un colpo solo ‘seminerebbe’ di fatto con l’amico Cairo in vista di uno sconto nell’affare Ricci. Un colpo, quello del playmaker azzurro, che potrebbe vedere anche l’inserimento di Kristjan Asllani come parziale contropartita tecnica…