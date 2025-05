Inter, ricca offerta dall’Australia: Oaktree pronto a dire sì

I vertici nerazzurri sarebbero d’accordo a disputare le partite lontano da San Siro il prossimo gennaio 2026, ultima parola alla UEFA

Sfumato il sogno del Triplete dopo la sconfitta rimediata nelle semifinali di Coppa Italia per mano del Milan, l’Inter spera di aggiungere alla propria bacheca almeno uno dei due trofei ancora in palio, ovvero quelli di campionato e Champions League, con maggiore interesse nei confronti del secondo.

Quando i giochi saranno definitivamente conclusi, sarà tempo di tirare le somme di una stagione comunque positiva sotto tanti aspetti, per prepararsi al meglio all’annata sportiva che verrà.

Nei piani della proprietà statunitense c’è il desiderio di ringiovanire l’organico, dare continuità al progetto lanciato da Simone Inzaghi e rinnovare il proprio impegno nei confronti di tematiche più datate, ma sempre piuttosto attuali.

Fra queste, risaltano la volontà di decongestionare il calendario dai troppi impegni e il desiderio di avere, nel più breve tempo possibile, uno stadio di proprietà che possa rilanciare il brand nerazzurro e donargli un ulteriore grado di indipendenza.

A tal proposito, il fatto di dover ancora spartire il terreno di gioco di San Siro con i rivali rossoneri fa storcere il naso a molti e non si tratterebbe soltanto di una criticità legata alla mera fede calcistica.

Nel concreto, sia Inter che Milan si ritroveranno presto a dover fare i conti con l’impossibilità di disputare su suolo meneghino alcune partite della nuova stagione di Serie A nella finestra temporale che oscilla fra il 10 gennaio e l’8 febbraio del 2026.

San Siro ospiterà le Olimpiadi Invernali, Inter e Milan dislocate in Australia?

Nel periodo sopra menzionato, si terranno i Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina e l’impianto di San Siro dovrà asservire ai bisogni dell’importante manifestazione sportiva internazionale.

Al fine di scovare una rapida soluzione alla incombente problematica di carattere logistico-temporale, le parti coinvolte si sarebbero già riunite in sede dell’ultima Assemblea di Lega Serie A.

A margine della stessa, l’amministratore delegato Luigi De Siervo avrebbe dichiarato di aver ricevuto una “ricca offerta” direttamente dall’Australia, potenziale nuova sede delle partite di Inter e Milan nel frangente temporale sottoposto a criticità.

In tal senso, però, l’ultima parola per il dislocamento degli impegni ufficiali del campionato di Serie A in un paese estero, se non addirittura al di fuori dei confini continentali, spetterebbe comunque alla UEFA, in qualità di responsabile supremo di ciascuna delle federazioni nazionali sottoposte a sua giurisdizione.