Bufera contro Carlos Augusto: “Sto vedendo cose assurde”

Carlos Augusto è finito nel mirino dopo un ingresso in partita molto negativo contro il Barcellona: cosa sta succedendo

L’Inter è in chiara difficoltà contro il Barcellona. I nerazzurri, dopo un gran primo tempo, sono sembrati perdere all’improvviso forma e lucidità nella ripresa, lasciando spazio e occasioni agli avversari, che non se lo sono fatti ripetere due volte.

Il primo gol è arrivato ancora con Federico Dimarco in campo, ma l’ingresso di Carlos Augusto è parso mettere in chiara difficoltà i suoi. Lamine Yamal l’ha puntato regolarmente e saltato, non è mai riuscito a trovare le misure sul diretto avversario ed è suo anche l’errore che ha portato al secondo gol di Dani Olmo.

Ma se carlos augusto non ne prende 1 e li c’è yamal perchè noi inter giochiamo su quella fascia e non sull’altra? Io sto vedendo cose assurde in questo secondo tempo #InterBarcellona — Gerardina (@Gerardinafg) May 6, 2025

L’esterno è stato preso di mira da diversi tifosi, che hanno messo in evidenza la sua prova molto negativa, che è stato un fattore determinante nell’addio di nerazzurri alla Champions League. Certo, la delusione è grande anche perché l’ex Monza è stato uno dei più positivi nell’ultimo periodo.