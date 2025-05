Bufera Acerbi, gli ha sputato addosso: “Espulsione da Var”

La rabbia del difensore nerazzurro a fine primo tempo era sembrata ingiustificata per molti. Ma le immagini hanno mostrato qualcosa sfuggito ad arbitro e varisti

La partita di ieri non è stata assolutamente semplice per Marciniak. Il fischietto polacco non è stato perfetto e il Var lo ha aiutato in parte (fortunatamente per i nerazzurri). Se sul primo rigore ci può stare il non fischio visto che dal vivo sembrava un intervento regolare quello do Cubarsi, sul fallo di Mkhitaryan su Yamal poteva comportarsi in modo differente. Sin da subito si aveva la sensazione di un fallo al limite dell’area e non dentro.

Ma c’è un altro episodio sfuggito a Var e arbitro. Un gesto condannabile e che ha portato, come abbiamo visto, Acerbi ad essere infuriato nel finale di primo tempo. Solamente i compagni sono riusciti a tranquillizzarlo e trattenerlo visto che c’era ancora una partita da giocare. E il gol in pieno recupero è sembrata la giusta risposta a quanto successo in campo.

In un primo momento la rabbia di Acerbi è sembrata insensata. Poi le immagini hanno mostrato cosa ha portato il difensore a reagire in modo davvero molto duro. Alla fine tutto è rientrato senza l’intervento di arbitro e Var, ma si tratta di un errore molto grave che potrebbe portare anche ad uno stop.

Furia Acerbi contro Inigo Martinez, i tifosi nerazzurri: “Episodio da Var”

Analizzando l’episodio incriminato, si vede Inigo Martinez sputare contro Acerbi subito dopo il rigore realizzato da Calhanoglu. Il difensore spagnolo nel post partita ha provato a minimizzare precisando che non era un gesto rivolto al difensore, ma ora sono due le cose da valutare.

I tifosi nerazzurri ormai da ora sui social si stanno chiedendo come mai non è stato sanzionato un episodio simile. Marciniak era impossibilitato a vedere per questioni logiche. Resta da capire se il Var ha valutato il tutto. In questo caso resta la valutazione di campo e non si dovrebbe procedere con la squalifica.

Se l’episodio è sfuggito anche agli arbitri dietro il monitor e all’assistente presente su quel lato, per Inigo Martinez potrebbe scattare la prova tv e una squalifica importante naturalmente da scontare nella prossima Champions League.

Ricordiamo che Thuram per un episodio simile ai tempi del Borussia Monchengladbach si è preso ben cinque giornate di squalifica. La stessa cosa potrebbe succedere qui, anche se molto dipenderà da cosa hanno visto i due varisti.

Martinez sputa su Acerbi altro che diverbio.

Espulsione da var pic.twitter.com/iKXsUZt04P — 𝔸𝕣𝕜𝕠𝕤 ✪ Viva l’Italia antifascista 🚩 (@Arkos71) May 6, 2025

Acerbi ha ‘risposto’ sul campo

A prescindere dalla rabbia di Acerbi sul momento, il difensore è riuscito comunque a gestire al meglio la situazione e il nervosismo rispondendo sul campo con una prestazione di livello e il gol decisivo per il 3-3.