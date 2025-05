Doppietta Conte, scudetto e scippo all’Inter: grande offerta sul tavolo

Con i soldi della cessione di Kvara, il probabile incasso per Osimhen e i ricavi per la Champions, il Napoli può fare la voce grossa sul mercato

Victor Osimhen ha già pubblicamente salutato il Galatasaray, spiegando che nel club turco si è divertito come mai in carriera e che da nessuna altra parte si è sentito così amato. La permanenza in Turchia è complicata, perché De Laurentiis vuole incassare almeno un’ottantina di milioni. Il nigeriano non ha mai smesso di considerare di trasferirsi in Arabia, dove potrebbero premiarlo con un ingaggio top, o in Premier, dove United e Chelsea lo corteggiano da tempo.

Il Napoli, con la cessione di Kvaratskhelia a gennaio, quella di Osimhen in estate, quella possibile di Anguissa (che non ha ancora rinnovato) e di altri giocatori che non rientrano nel progetto di Conte, e i riscatti di alcuni dei giocatori in prestito, potrebbe investire sul mercato una cifra importante, vicina ai 250 milioni. Ed è proprio questa la possibilità che potrebbe trattenere Antonio Conte sotto il Vesuvio, nonostante le evidenti frizioni con la proprietà.

Anche l’Inter potrà affrontare un mercato diverso, spendendo più di quanto abbia fatto negli ultimi anni. Ma l’impressione è che Oaktree non finanzierà grandi colpi: l’obiettivo è quello di rinforzare e ringiovanire la rosa con giocatori giovani di qualità e un colpo a zero mirato. Marotta sa come si fa. In questi anni ha saputo attrarre e ingaggiare diversi giocatori in scadenza. E in molti casi è riuscito anche a fare degli affaroni, come nel caso di Onana, Calhanoglu e Thuram.

Il prossimo obiettivo a zero dell’Inter è Jonathan David, attaccante canadese ormai da anni seguito con interesse da Ausilio. Sul bomber del Lille ci sono però tantissimi altri club inglesi e spagnoli. Potrebbe poi farsi avanti anche la Juve.

Jonathan David: Conte lo vuole al Napoli

La novità delle ultime ore, riportata da Alfredo Pedullà, è che David potrebbe far gola anche al Napoli di Conte. Qualora Conte dovesse rimanere a Napoli, De Laurentiis sarebbe chiamato a premiarlo con almeno cinque acquisti di livello. Due in difesa, due a centrocampo e uno in attacco. Per affrontare la Champions League Conte vorrebbe appunto un attaccante forte e in grado di fare la differenza dal punto di vista atletico e tecnico.

In questo senso De Laurentiis potrebbe aver già fatto un’offerta importante a David per convincerlo a firmare per gli azzurri. L’Inter, che nei giorni scorsi era stata data in vantaggio su tutti, sa che il colpo a zero si deciderà in extremis. David chiede un ingaggio importante e vuole garanzie sull’utilizzo. Inoltre, i suoi procuratori stanno alzando la posta: la loro richiesta di commissione è già sui 10 milioni.

Conte avrà già fatto le sue richieste alla proprietà. E De Laurentiis già saprà qual è la situazione, ovvero se l’attuale allenatore ha intenzione o meno di rimanere al Napoli. Gli affondi su De Winter, De Bruyne, Jonathan David e Darwin Nunez potrebbero però indicare che Conte non ha ancora preso una decisione definitiva. Secondo alcune voci, Conte avrebbe anche richiesto l’ingaggio di Lucca e di Bonny.

De Laurentiis punta a trattenere Conte

Dopo il tentativo concreto fatto per De Bruyne, che è in scadenza col City, De Laurentiis avrebbe dunque già presentato un’offerta importante agli agenti di David. Una mossa per compiacere Conte?Il tentativo potrebbe non bastare, ecco perché il presidente del Napoli potrebbe aver poi messo gli occhi anche su Darwin Nuez del Liverpool (che costa sui 50 milioni) e messo in lista come soluzioni alternative Lucca e Bonny per l’attacco. Per il centrocampo si parla anche di Ricci del Toro.

Secondo altre voci, Manna potrebbe star seguendo anche il giovane Samu Aghehowa, attaccante ventunenne del Porto. In difesa il Napoli potrebbe trattare Solet, De Winter e Lucumi, ovvero tre nomi seguiti anche dall’Inter. Tornando a Pedullà, per l’esperto di mercato, comunque, l’Inter sarebbe ancora in testa per l’attaccante del Lille.

La Juve, invece, sembra ancora ferma. I bianconeri, che non sanno ancora se disputeranno la Champions, chi sarà il nuovo mister e se ci sarà o meno Giuntoli, non possono muoversi con decisione su alcun obiettivo.