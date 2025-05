Al Milan ha fallito, l’Inter lo vuole in estate: 30 milioni sul piatto

Un ex Milan potrebbe rientrare tra gli obiettivi dell’Inter. Per ora è solo una suggestione ma il profilo è in linea con quelli su cui punta OakTree

Champions League o meno, sarà un’Inter profondamente diversa quella che vedremo la prossima stagione. Pur senza stravolgere l’attuale organico a disposizione di Inzaghi, ci saranno cambiamenti in tutti i reparti in una prospettiva di rinnovamento che OakTree ha imposto fin dal suo insediamento.

Aiuteranno eccome ad attuare i piani della proprietà americana, gli ingenti ricavi che l’Inter metterà a bilancio grazie alla qualificazione alla finale di Champions League e alla prossima partecipazione al Mondiale per Club. Ricavi che permetteranno alla dirigenza di nerazzurra di muoversi con maggiore incisività sul mercato e senza più le “acrobazie” delle passate stagioni tra cessioni che servivano a finanziare colpi in entrata e acquisti di calciatori a parametro zero.

Parametri zero che comunque stanno contribuendo ai successi dell’Inter di Inzaghi. Si pensi a Calhanoglu, Thuram, Mkhitarian, calciatori fondamentali nel 3-5-2 nerazzurro che presto saranno affiancati da nuovi interpreti sui quali la società vorrà investire. Uno, Dario Sucic, è già arrivato. Un altro, Luis Henrique, è sempre più vicino con l’Inter che spera di aggregarlo già per il Mondiale per Club.

Inter, attenzione all’ex Milan: servono almeno 30 milioni per acquistarlo

Inter che guarda anche alla Serie A per rinforzarsi. Sono già tanti i nomi di calciatori che militano nel nostro campionato ad essere stati accostati ai nerazzurri. Uno non lo è ancora ma chissà che non possa diventare un obiettivo di mercato in estate. Ha tutte le caratteristiche, sia anagrafiche che di talento, in linea con il target dei possibili investimenti di OakTree.

E’, ovviamente, una suggestione ma Charles De Ketelaere potrebbe essere uno dei rinforzi ideali per la nuova Inter di Inzaghi. Dopo l’annata flop con il Milan, il belga ha dimostrato tutte le sue potenzialità con l’Atalanta. E’ stato Gasperini a volerlo fortemente e a valorizzarlo, rendendolo uno dei migliori calciatori della Serie A. Il recente calo di rendimento nulla toglie al valore di un calciatore che nel 3-5-2 di Inzaghi può funzionare benissimo.

In un’Inter che cambierà ( e molto) in attacco, De Ketelaere può essere schierato sia da seconda punta che da trequartista oltreché all’occorrenza anche da punta centrale. Una versatilità tattica cui il belga abbina, come si è ampiamente visto nel biennio all’Atalanta, una spiccata propensione al dribbling e agli inserimenti per scardinare le linee difensive avversarie e creare opportunità per i compagni di squadra.

Forte di un contratto fino al 2028, l’Atalanta non ha esigenza di vendere De Ketelaere. Tuttavia, una possibile proposta di almeno 30 milioni potrebbe far vacillare i nerazzurri che, in estate, dovranno verosimilmente respingere i possibili assalti a Lookman e Retegui. Atalanta dove militano altri calciatori che intrigano e non poco l’Inter ovvero i difensori Hein e Scalvini oltre Mario Pasalic, altro giocatore che spicca per la sua duttilità e che non ha ancora rinnovato il contratto con l’Atalanta in scadenza a fine stagione.