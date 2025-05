Allegri nuovo tecnico e 150 milioni di budget: un colpo in casa Inter

Il valzer delle panchine in Serie A coinvolgerà anche l’ex allenatore della Juventus. Previsti sei nuovi acquisti nella prossima sessione di mercato

Massimiliano Allegri è pronto a tornare in sella. Dopo un anno sabbatico che ha fatto seguito alla sua seconda avventura alla Juventus, il tecnico livornese ha voglia di una nuova panchina. Il suo nome è stato accostato anche all’Inter, in caso di separazione da Simone Inzaghi, visto il suo ottimo rapporto con il presidente Beppe Marotta. Ma la verità è che sono altri i club di Serie A interessati a lui.

Secondo i vari bookmaker, in prima fila ci sarebbe il Milan, con un anno di ritardo visto che già la scorsa estate se ne era parlato. Ma il discreto finale di stagione, con la possibilità di vincere un altro trofeo dopo la Supercoppa Italiana se dovessero battere il Bologna nell’ultimo atto della Coppa Italia, potrebbe portare ad una clamorosa conferma di Sergio Conceicao.

Altra pista papabile è quella che porta alla Roma. Claudio Ranieri ha già fatto sapere che intraprenderà la carriera da dirigente e stima molto l’allenatore toscano. Ma nelle ultime settimane, sta prendendo corpo la pista che porta a Napoli. Nonostante la prossima vittoria dello scudetto, infatti, la permanenza di Antonio Conte all’ombra del Vesuvio è tutt’altra che scontata. Lui sogna di tornare alla Juve e per rimpiazzarlo il primo nome sulla lista di De Laurentiis sarebbe proprio quello di Allegri.

Calciomercato, Allegri al Napoli: anche Frattesi sulla lista dei desideri

A prescindere da chi sederà sulla panchina dei partenopei la prossima stagione, il Napoli sta pensando in grande per il suo ritorno in Champions League. Il patron azzurro non vuole bissare l’errore fatto dopo l’addio di Spalletti e, secondo quanto riportato da ‘Sport Mediaset’, sarebbe disposto a stanziare una cifra tra i 150 e i 180 milioni di euro per affrontare il doppio impegno campionato-coppa.

Ma non tutto il budget verrà investito sul mercato, anche perché non si vuole alzare troppo il monte ingaggi. E poi c’è da rifare il centro sportivo. In ogni caso, sono previsti circa sei innesti: il fantasista ucraino Sudakov dello Shakhtar Donetsk sembra già ad un passo, poi con la cessione di Anguissa in Arabia serviranno due innesti in mediana.

Si guarda soprattutto in Serie A: in corsa ci sono Lorenzo Pellegrini della Roma, Lewis Ferguson del Bologna e Davide Frattesi dell’Inter. Il centrocampista nerazzurro, in particolare, gode sia della stima di Conte che di Allegri, ma di certo Marotta non farà sconti. Specie dopo il gol col Barcellona che ha permesso all’Inter di volare in finale Champions.

Per rimpiazzare Kvaratskhelia, invece, si fanno i nomi di Zeghrova, Orsolini e Paixao. A completare la rosa, si cercano anche un difensore centrale e un centravanti.