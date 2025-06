Da Bisseck a Esposito, Chivu in emergenza: i tempi di recupero | INTERLIVE

Yann Bisseck e diversi calciatori dell’Inter sono ancora ai box e non ci saranno per l’esordio del Mondiale per club: i tempi di recupero

Il Mondiale per club è ormai alle porte e l’Inter si appresta a giocare la prima partita del torneo contro il Monterrey, il club messicano in cui giocano Sergio Ramos e Canales, che non va sottovalutato e che potrebbe dare comunque qualche problema alla Beneamata.

I nerazzurri sono all’inizio di un nuovo corso dopo la firma di Cristian Chivu e vorranno subito mettersi alle spalle la brutta prestazione in finale di Champions League contro il Psg e il durissimo risultato finale. Serve ritrovare lo spirito dell’Inter che è riuscita ad arrivare in fondo a tutte le competizioni e la cui forza non può passare in secondo piano, al di là dei cambiamenti che ci sono e ci saranno molto presto.

Tra i tanti problemi che dovrà affrontare Chivu c’è sicuramente quello relativo gli infortuni. Sono tanti i calciatori che si portano dietro gli strascichi di una stagione logorante e che l’Inter sta pagando parecchio sotto il profilo fisico. Sono cinque attualmente i calciatori ancora ai box, chi sono e quando potranno tornare in campo.

Chivu è alle prese con gli infortuni: Bisseck e non solo, chi è ai box

Yann Bisseck è ancora alle prese con l’infortunio muscolare subito pochi minuti dopo il suo ingresso nella finale contro il Psg. Per lui servirà ancora tempo per recuperare dal problema fisico, probabilmente dopo la fase a gironi del Mondiale per club. Per Pio Esposito, invece, sono arrivate buone notizie: il centravanti potrebbe farcela già per il terzo match della competizione contro il River Plate.

La situazione di Hakan Calhanoglu, in attesa delle sirene di calciomercato che lo vedono in ottica Galatasaray, è in fase di recupero. Il turco potrebbe tornare già per la seconda partita, anche se non verranno corsi rischi. È confermato, invece, il problema muscolare di Piotr Zielinski, precisamente al polpaccio, che gli farà saltare tutta la fase a gironi.

Davide Frattesi non ha lesioni muscolari, ma è tornato affaticato dalla Nazionale: in questo caso, la situazione resta da monitorare giorno per giorno, ma senza correre rischi.