Sette giocatori fuori col Monterrey: sorpresa nell’11 titolare di Chivu

Diverse assenze per Chivu all’esordio con l’Inter al Mondiale per Club, ma zero preoccupazione: quasi certa la formazione di partenza

Una manciata di ore separano l’Inter dall’esordio assoluto alla rinnovata edizione del Mondiale per Club negli Stati Uniti.

La squadra di Cristian Chivu, approdata a Los Angeles lo scorso 11 giugno, ha da subito preso familiarità con l’ambiente ospitante e condotto i primi esperimenti tattici in vista dell’impegno che apre, di fatto, il proprio cammino nel Gruppo E della tanto ambìta competizione internazionale.

Questa notte, ore 3 italiane presso il Rose Bowl Stadium di Pasadena, potranno mettere tutto in pratica contro il Monterrey, formazione messicana attualmente settima in classifica nel campionato di Liga MX.

Dagli avversari non ci si aspettano comunque grosse sorprese: la differenza qualitativa del gioco è netta, così come i valori dei protagonisti in campo. Ma è proprio fronte titolari che l’Inter, suo malgrado, deve affrontare la prima avversità.

Stando agli ultimi rapporti medici, sarebbero almeno sette i calciatori infortunati di cui non potrà disporre Chivu all’esordio.

Tassello infortuni, Chivu riformula la formazione dell’Inter anti-Monterrey

Il primo calciatore dell’Inter a non prender parte all’imminente sfida contro il Monterrey è Yann Bisseck, che trascina dietro di sé i postumi dell’acciacco fisico rimediato contro il PSG nella finale di Champions. Out anche Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Denzel Dumfries.

Non ci sarà neppure Davide Frattesi per affaticamento, mentre Valentin Carboni attende l’ok per il rientro dopo un’intera stagione fuori a causa della rottura del legamento crociato. Grande attesa anche per il recupero di Francesco Pio Esposito, tornato acciaccato dalla positiva avventura allo Spezia.

Presa coscienza delle assenze forzate, per la formazione titolare di Chivu sarà parziale turnover. Fra i pali verrà confermato Yann Sommer, mentre la linea difensiva sarà composta da Benjamin Pavard, Francesco Acerbi e Alessandro Bastoni.

Matteo Darmian e Carlos Augusto correranno lungo le corsie esterne, supportati da Nicolò Barella ed Henrikh Mkhitaryan in qualità di mezz’ali a centrocampo.

Nessuna chance dal primo minuto per i nuovi acquisti Petar Sucic e Luis Henrique: i due partiranno dalla panchina e la cabina di regia verrà affidata a Kristjan Asllani. Grossa occasione, per il mediano albanese, di dimostrare ancora la propria utilità nel progetto e scacciare l’ombra della cessione.

Infine, spazio all’inedita coppia composta da Lautaro Martinez e Sebastiano Esposito per un attacco vincente. Resta a disposizione, come logico, Marcus Thuram.

Probabile formazione Inter (3-5-2): Sommer; Pavard, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella, Asllani, Mkhitaryan, Carlos Augusto; Lautaro, Esposito S.