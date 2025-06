L’Inter vuole il nuovo Lookman: affare con il Real Madrid

L’Inter può puntare un nuovo giovane per il suo attacco: l’affare con il Real Madrid porta a Milano il nuovo Lookman

Il calciomercato dell’Inter dovrà per forza di cose basarsi su una certezza. Non può bastare il solo Luis Henrique, spesso relegato su una delle due fasce, a trascinare i nerazzurri a vincere nuovi trofei. Serve un calciatore – giovane per i piani di Oaktree – capace di saltare l’uomo, creare la superiorità numerica e andare in gol, ma soprattutto di rendere meno prevedibile il gioco nerazzurro.

L’Inter da tempo è sulle tracce di Nico Paz e bisogna ancora aspettare per capire se riuscirà a portare l’argentino a Milano, nonostante i margini siano davvero pochi e la trattativa molto difficile, sia con il Como, sia con il Real Madrid. Proprio per questo, la dirigenza sta scandagliando il calciomercato per cercare altri profili che potrebbero arrivare ad Appiano Gentile dal mese di luglio in poi.

Uno di questi potrebbe portare ancora una volta la Beneamata a guardare in casa Real Madrid, ma per un calciatore con caratteristiche un po’ diverse e che deve ancora affermarsi del tutto sulla scena internazionale.

L’Inter segue con attenzione Victor Munoz: altro affare con il Real

Cristian Chivu ha intenzione di cambiare qualcosa nel modo di giocare dell’Inter. Serve un calciatore con caratteristiche un po’ diverse, capace di saltare puntualmente l’uomo e aumentare i giri del motore, soprattutto contro avversari molto chiusi. Non a caso, contro il Monterrey ha deciso di cambiare modulo nel secondo tempo e disporre la squadra con un 3-4-2-1 un po’ più offensivo.

In questo sistema di gioco, potrebbero essere esaltate le qualità di Victor Munoz. L’abbiamo visto in campo anche ieri sera contro l’Al Hilal, anche se non è riuscito a lasciare il segno. Ha fatto molto bene con il Real Madrid Castilla e ha una valutazione ancora piuttosto bassa.

Anche se verrebbe schierato da trequartista o da falso esterno, ha caratteristiche diverse da quelle di Nico Paz. L’argentino ama agire tra le linee e sarebbe perfetto come mezzala, in questo caso parliamo più di un esterno velocissimo e che può giocare anche da falso nove. Potrebbe essere davvero una bella scommessa per l’Inter, dato che in quella posizione calciatori simili costano moltissimo ed è difficile trovarne con quelle qualità.