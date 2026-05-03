Nico Paz all’Inter se Mourinho torna al Real: già pronto lo scambio

Lo Special One potrebbe allenare di nuovo a Madrid e agevolare il trasferimento del fantasista argentino in nerazzurro

L’Inter ci ha provato in passato e ci riproverà. L’obiettivo di mercato che mette d’accordo tutti risponde al nome di Nico Paz. Il tecnico Chivu ne apprezza le doti tecniche, i dirigenti Marotta e Ausilio lo ritengono un potenziale campione e per il fondo Oaktree può rappresentare il colpo mediatico da piazzare in estate. Ma più che una trattativa, ci vuole un puzzle con tutti i pezzi al loro posto per chiudere l’affare.

Come è noto, il Real Madrid eserciterà la clausola di riacquisto per riprendere il fantasista argentino dal Como. Ma non è detto che voglia poi tenerlo in rosa, molto dipenderà da chi sarà il nuovo allenatore dei blancos. Il presidente Florentino Perez sembra intenzionato a riportare nella capitale spagnola José Mourinho. E questo potrebbe essere un assist all’Inter nella corsa a Nico Paz.

Il tecnico portoghese, infatti, sembra disposto a cederlo magari in uno scambio con Alessandro Bastoni. Il difensore nerazzurro da tempo è nel mirino del Barcellona e per Mourinho sarebbe uno sgarbo in piena regola agli eterni rivali. Le Merengues hanno bisogno di un nuovo centrale visti gli addii di Alaba e Rudiger e del brutto infortunio di Militao. Il primo obiettivo Saliba costa troppo e allora Bastoni può essere un’opzione.