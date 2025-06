Inter, nuovo difensore dalla Premier: è velocissimo

L’Inter va a caccia di un nuovo difensore e potrebbe averlo trovato in Premier League: si tratta di un calciatore molto veloce che manca per caratteristiche

Il calciomercato dell’Inter deve ancora entrare nel vivo, ma le esigenze dei nerazzurri sembrano piuttosto chiare agli occhi di molti tifosi e addetti ai lavori. Cristian Chivu ha come priorità la rifondazione dell’attacco: dopo gli addii di Correa e Arnautovic, verranno centrati almeno due nuovi acquisti con Bonny e Hojlund in prima fila.

Anche a centrocampo sono attesi dei cambiamenti niente male, ma verranno decisi a partire dal mese di luglio, anche in base alle uscite che verranno effettuate. Innanzitutto, si attende una mezzala di qualità che sappia saltare l’uomo e creare la superiorità numerica, ma poi bisognerà anche guardarsi indietro, perché i perni difensivi hanno bisogno di respiro e Acerbi e de Vrij non sono certi della loro permanenza.

Inoltre, la necessità di ringiovanire si interseca con la nuova realtà di Chivu, che ha intenzione di schierare una squadra sempre più aggressiva e con l’intenzione di pressare in avanti e mantenere una linea difensiva molto alta. Proprio per questa ragione, si cercherà un centrale che abbia la capacità di grandi recuperi alle spalle e possa tenere il passo anche dei migliori contropiedisti. Il nome giusto potrebbe arrivare dalla Premier League.

L’Inter pensa a Lacroix: un fulmine nel cuore della difesa

Maxence Lacroix ha fatto molto bene con la maglia del Crystal Palace nell’ultima stagione. Il francese classe 2000 ha mostrato grandi miglioramenti nel posizionamento e nelle chiusure alle spalle. Poi, il suo fisico poderoso lo aiuta nelle chiusure aeree e in entrambe le fasi dell’azione.

Può crescere tanto nei passaggi, nell’impostazione del gioco e nella concentrazione in tutti i momenti della partita, ma ha ancora ampi margini di miglioramento, e soprattutto una qualità incredibile. La sua velocità è pazzesca e allo stesso tempo letale, visto il fisico poderoso che ha a disposizione.

L’ex Wolfsburg ha una valutazione sui 25 milioni di euro, per cui in linea con la possibile spesa che l’Inter potrebbe effettuare nel reparto. Le sue caratteristiche mancano e non sono così facili da trovare in quel ruolo sul calciomercato. Ancora non c’è una vera e propria trattativa, ma l’affare potrebbe concludersi grazie alla cessione di Yann Bisseck, se dovesse arrivare un’offerta davvero importante.