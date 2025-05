Nico Paz-Inter, non è finita: nuovo scenario col Real Madrid | INTERLIVE

Nico Paz resta un obiettivo caldo per l’Inter sul calciomercato: i nerazzurri non sono ancora tagliati fuori del tutto tra Como e Real Madrid

Uno degli obiettivi che l’Inter segue con maggiore attenzione per il prossimo futuro è quello di Nico Paz. Il fantasista argentino porterebbe qualità e caratteristiche diverse, poco presenti in rosa, nello scacchiere di Simone Inzaghi. Il talento ha incantato la Serie A quest’anno attraverso giocate meravigliose, assist e gol.

Il piano dell’Inter è chiaro da tempo e prevede di inserirlo come mezzala di qualità nel ruolo che oggi occupa Mkhitaryan. Sicuramente dovrà implementare la fase difensiva, ma porterebbe anche il talento nell’uno contro uno che troppe volte in questa stagione è mancato alla Beneamata.

Il problema è che la situazione relativa il controllo del cartellino del calciatore resta parecchio complicata. Il Como vuole trattenerlo a tutti i costi, ma il Real Madrid negli ultimi giorni pare aver evidenziato la volontà di riportarlo a casa pagando la clausola di riacquisto fissata a 9 milioni di euro.

L’Inter aspetta e non molla: lo scenario per Nico Paz

Nico Paz piace tanto, tantissimo all’Inter. L’interesse è stato confermato anche nelle ultime ore a InterLive.it: i nerazzurri non hanno intenzione di mollare la presa e valutano gli scenari possibili. Paradossalmente un ritorno immediato al Real Madrid potrebbe non essere una soluzione così nefasta per Marotta e Ausilio – il Como non l’avrebbe ceduto comunque, anche in caso di arrivo a titolo definitivo.

Xabi Alonso valuterà attentamente il livello del ragazzo, magari già nel Mondiale per club, poi dovrà fare i conti con tutti gli uomini a disposizione e la necessità del talento di giocare. A quel punto potrebbe inserirsi l’Inter, perché i Blancos resterebbero aperti all’ipotesi prestito o a un’operazione alla Brahim Diaz con una clausola di riacquisto più alta rispetto a quella fissata con il Como.

I rapporti tra gli agenti, il padre del calciatore e Javier Zanetti restano ottimi e questo potrebbe essere decisivo per l’operazione. Dall’entourage del ragazzo, intanto, filtra che non ci sono certezze sul suo futuro, almeno per il momento. L’Inter è pronta a recapitare un’offerta da 30-35 milioni appena e se sarà il momento giusto.