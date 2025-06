Inter, colpo a sorpresa: Chivu ha un nuovo dribblomane

L’Inter cerca almeno un nuovo centrocampista sul calciomercato: occhio a un colpo in Serie A

Il periodo di rifondazione dell’Inter continua, ma con la speranza di portare avanti un progetto, quello di Cristian Chivu, che ha appena messo nuove basi, ha bisogno di tanto lavoro e di diverse novità per supportare vittorie e prestazioni di qualità. Il calciomercato, quindi, sarà un passaggio fondamentale per capire quali potranno essere le reali ambizioni dell’Inter, anche perché ci sono diversi cambiamenti da fare per ringiovanire un gruppo che pare aver dato tutto ed è rimasto parecchio scottato.

Una delle zone di campo dove dovrebbero esserci più cambiamenti è sicuramente il centrocampo. Nicolò Barella dovrà tornare al top della forma, Mkhitaryan potrebbe giocare l’ultimo anno con la maglia dell’Inter e il grande dubbio resta quello relativo Hakan Calhanoglu. L’Inter sarebbe ben felice di cominciare il nuovo anno con il turco nel cuore del gioco, ma il pressing del Galatasaray è vivo e concreto, esattamente come la voglia dell’ex Milan di vestire la maglia della sua squadra del cuore.

Al momento, non è arrivata nessuna offerta ufficiale, ma i contatti tra i turchi e il regista sono vivi, per cui ad oggi la permanenza non è per nulla certa. A prescindere da chi giocherà in regia, l’Inter ha bisogno anche di una mezzala con caratteristiche diverse, in grado di saltare l’uomo e arrivare alla soluzione personale o al tiro dalla distanza. Quel ruolo sarà particolarmente importante nel calcio di Chivu, soprattutto se si dovesse fare ricorso – sempre più spesso – al 3-4-2-1. In questo senso, occhio a un calciatore che milita in Serie A.

Inter, idea Paixao: cifre e dettagli

Uno dei calciatori che l’Inter segue da vicino sul calciomercato è sicuramente Igor Paixao. Ha giocato come esterno d’attacco nell’ultima stagione con il Feyenoord e ha avuto risultati strabilianti. Infatti, è riuscito a mettere a segno 16 gol e 10 assist solo in campionato, ma ha fatto bene anche in campo europeo, prima di uscire proprio contro l’Inter.

Il brasiliano è giovane e ha grandi qualità in dribbling, per cui potrebbe essere ideale per il 3-4-2-1 che Chivu sta provando con una certa continuità sul campo.

L’Inter è interessata, ma il prezzo potrebbe presto alzarsi e portare i nerazzurri a fare altre valutazioni. Resta il fatto che anche l’Atalanta si è mossa per il ragazzo, proprio per con lo stesso sistema di gioco dell’Inter.