Tutti pazzi per Esposito, ma scoppia la polemica: “Non lo faranno mai”

Si parla solo di Francesco Pio Esposito dopo il gol e la gran prova contro il River Plate: occhio a una polemica che monta nelle ultime ore

Il Mondiale per club sta entrando nel vivo e l’Inter ha concluso nel migliore dei modi la fase a gironi della nuova competizione, battendo il River Plate con un convincente 2-0. A brillare tra gli uomini di Cristian Chivu è stato, tra i tanti, Francesco Pio Esposito. Il giovanissimo bomber, che durante l’ultima stagione ha giocato con lo Spezia, si è aggregato alla squadra con un infortunio, ma ora ha recuperato e sta dimostrando tutto il suo valore.

Dopo un buon ingresso contro l’Urawa, Pio Esposito ha mostrato tutti i mezzi del suo repertorio con una prova maiuscola contro gli argentini. Ha coperto molto ben il pallone, ha giocato per la squadra e ha segnato il gol decisivo per aprire le marcature – un bel destro a spiazzare il portiere dopo una grande finta di corpo.

I tifosi sono letteralmente impazziti per lui, ma il suo futuro in nerazzurro non è per nulla certo. L’Inter è in dirittura d’arrivo per l’acquisto di Bonny e continua a inseguire anche Hojlund. I supporters della Beneamata, però, non vedono di buon grado un nuovo prestito, anzi vorrebbero Esposito da protagonista, molto più dei nuovi arrivi.

Esposito dopo il River: i tifosi dell’Inter sono pazzi di lui

La punta centrale ha parlato subito dopo la straordinaria partita della scorsa notte italiana: “Posso dire che è stato il giorno più emozionante della mia vita, sia a livello calcistico che in generale”, ha dichiarato. E poi ha aggiunto: “In campo sapevo che l’occasione sarebbe arrivata grazie a una squadra con così tanti campioni ed è successo per fortuna”.

Alla fine le cose sono andate per il verso giusto e una coccola è arrivata anche da Cristian Chivu, che comunque l’ha invitato a restare con i piedi per terra. Intanto, i tifosi hanno chiesto a gran voce la sua permanenza.

Poi mi chiedo perché la nostra società non punta mai sui giovani. Meglio vecchie pippe di merda che arrivano gratis. Io Pio Esposito e Valentin Carboni li terrei come punte a disposizione. Sicuramente meglio di quello che abbiamo avuto finora — Glenda🖕 (@glen_da88) June 26, 2025

Sono tantissimi i post arrivati nelle ultime ore che invitano l’Inter a puntare su di lui e non cedere, neanche in prestito, il suo cartellino. C’è anche chi guarda alla sua gestione con una certa sfiducia. E vedremo se Chivu, insieme all’Inter, prenderà una scelta diversa.