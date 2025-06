Chivu: “Pio Esposito? Evitiamo questa cosa”. Quattro giocatori tornano a Milano

Il tecnico dell’Inter dopo il successo contro il River: “Il gruppo si è messo a disposizione e ha accettato una metodologia nuova: questo mi rende orgoglioso”

“Se oggi nasce la mia Inter? Abbiamo disputato una partita seria, ma non iniziamo con queste cose: manca solo che si cominci a parlare di chivuismo…“. Chivu vola basso dopo la vittoria sul River Plate che regala ai suoi la qualificazione agli ottavi del Mondiale per Club da capolista del proprio girone.

“Nel primo tempo siamo stati un po’ sorpresi dalla loro intensità e dal loro modo di aggredire le seconde palle – ha aggiunto in conferenza stampa il tecnico nerazzurro – Nella ripresa abbiamo alzato il livello della nostra intensità e la voglia di vincere i contrasti. Con qualche pallone in più in verticale, la squadra è riuscita a creare situazioni importanti”.

Il gruppo sembra aver ritrovato quell’entusiasmo perso nel finale della stagione regolare, soprattutto dopo la batosta in finale di Champions League: “In queste due settimane di ritiro i ragazzi hanno risposto molto bene dal punto di vista caratteriale. Il gruppo si è messo a disposizione e ha accettato una metodologia nuova: questo mi rende orgoglioso.

Tutto è merito loro – sottolinea Chivu – perché si sono calati in una mentalità importante cercando sempre di farsi trovare pronti e di aggiungere qualcosina in più in allenamento. Siamo un gruppo di 22-23 giocatori che si sono calati subito in questa realtà. Vedo uno spirito importante e tanta voglia di far bene”.

Era il più atteso ed è stato uno dei migliori in campo in assoluto, parliamo di Pio Esposito autore della rete che ha sbloccato il match: “L’euforia su di lui va gestita con calma, non dimentichiamoci che è un ragazzo del 2005. Evitiamo di commettere gli errori del passato”.

Chivu: “Pio Esposito ha margini di miglioramento importanti. È sbagliato credere che…”

“Sono contento per lui, perché ha disputato una grande partita – ha evidenziato l’allenatore interista – Si è calato in una realtà non facile, in una gara molto vera ed è stato all’altezza. Il gol è un premio del lavoro fatto e della sua intelligenza. Ha margini di miglioramento importanti.

Chi mi ricorda? Non è giusto fare paragoni, lo conosco da quando era piccolo. È sbagliato credere che sia bravo soltanto in area, è un ragazzo intelligente che ha imparato a usare il suo corpo e a reggere il confronto fisico con il difensore. Quando può mostrarla fa vedere la sua intelligenza calcistica”.

Inter, Calhanoglu e non solo: Mondiale per Club finito per 4

Agli ottavi l’Inter dovrà vedersela con il Fluminense, giunto secondo nel Gruppo F. Salteranno anche il match coi brasiliani, così come eventualmente le altre gare del Mondiale per Club, quattro calciatori nerazzurri: Hakan Calhanoglu, alle prese con un nuovo problema al soleo, Pavard (ancora dolorante alla caviglia), Yann Bisseck (distrazione ai flessori) e Piotr Zielinski (problema al soleo).

I quattro non hanno disputato neanche un minuto nel Mondiale per Club. Essendo inutilizzabili, per loro è previsto il rientro a Milano. Tradotto: la loro stagione è ufficialmente terminata.

Per Calhanoglu forse pure l’avventura in nerazzurro, considerato che il Galatasaray ha intenzione di portarlo a Istanbul e il play turco è ben disposto a trasferirsi in Turchia dove lo aspetta un contratto da circa 10 milioni a stagione.