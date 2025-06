Confermata l’esclusiva di Interlive: scippo a zero alla Roma

I nerazzurri si preparano a chiudere una operazione importante anche in ottica futura. Il giocatore piace molto al club di viale della Liberazione

L’Inter lavora sul calciomercato per rinforzare la rosa. Ma la dirigenza sta guardando anche ai giovani e presto sono attese delle novità molto importanti. Sky Sport ha confermato che i nerazzurri sono fortemente interessati ad un centrocampista di grande talento.

Il giocatore non rinnoverà con la Roma e, a questo punto, l’Inter potrebbe davvero regalarsi un colpo importante soprattutto in ottica futura. Il fatto di non avere un contratto in essere consente allo stesso giocatore di poter prendersi del tempo prima di sciogliere in maniera definitiva le riserve sul proprio futuro e Milano resta una possibilità concreta.

Inter: colpo dalla Roma, i dettagli

L’Inter lavora ad un colpo a zero dalla Roma. Come anticipato dalla nostra redazione, i nerazzurri sono fortemente interessati al centrocampista di enorme prospettiva.

Calciomercato Inter: Levak resta nel mirino

Il nome di Levak resta un obiettivo di calciomercato dell’Inter. Il classe 2006 in questa stagione è stato protagonista con la Primavera della Roma con 35 presente, 7 gol e 4 assist. Numeri che confermano la qualità del centrocampista e il fatto di non aver rinnovato il contratto con i giallorossi portano il croato a diventare un chiaro obiettivo di molte squadre.

L’Inter è da tempo sul giocatore. La nostra redazione aveva anticipato l’interesse dei nerazzurri lo scorso 4 maggio ed ora arrivano le conferme da parte anche di Sky Sport. Levak è un obiettivo concreto per quanto riguarda l’Inter e in questo senso si attendono delle novità a breve anche perché il giocatore deve sciogliere nel giro di poco tempo le riserve.

Non si tratta di una operazione semplice da portare a termine. Su Levak ci sono anche Atalanta, Genoa, Como e club esteri, ma l’Inter vuole provare a sfruttare il vantaggio di essersi mossa con largo anticipo per concludere un affare importante e assicurarsi un giocatore di assoluto talento.

Levak con l’Inter Under 23?

In caso di firma con l’Inter, poi toccherà alla società decidere dove inserire il centrocampista croato. L’ipotesi più probabile in questo momento è quella di giocare con l’Under 23. Ma non si esclude la possibilità di una spola tra la seconda e la prima squadra. Molto dipenderà da Chivu.