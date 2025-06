Pio Esposito ceduto alla diretta rivale: 40 milioni e scambio, follia Inter

L’attaccante classe 2005 si è preso la scena al Mondiale per Club con un gol e un assist in due partite. E attenzione ad uno scenario di calciomercato

Pio Esposito è la vera rivelazione di questo Mondiale per Club. Il classe 2005 si è preso la scena in davvero poco tempo. Un assist decisivo nella sua prima partita con l’Inter e poi il gol che ha sbloccato la delicata sfida contro il River Plate. Prestazioni che hanno riportato la luce dei riflettori sulla punta nerazzurra e il suo futuro è ritornato al centro di una discussione. I tifosi nerazzurri spingono per una permanenza.

L’ipotesi di una stagione con la maglia dell’Inter è sempre più concreta. Ma molto dipenderà dal ruolo che Pio Esposito avrà nelle gerarchie di Chivu. Il bomber campano ha sempre sottolineato l’importanza di avere continuità. Quindi se troverà spazio resterà, altrimenti si proverà a trovare una soluzione differente. L’interesse non manca e c’è un club pronto a mettere sul piatto una offerta importante.

La posizione dell’Inter su Esposito

Al ritorno dal Mondiale per Club si farà il punto della situazione su Pio Esposito. Le quotazioni di una sua permanenza sono in forte ascesa tanto che Hojlund non sarebbe più una priorità per l’Inter. Ma un quadro più chiaro lo si avrà solamente una volta finita l’esperienza negli Stati Uniti.

Nuovo tentativo del Napoli per Esposito?

Il nome di Pio Esposito resta sul taccuino di diversi club. Come ben sappiamo, anche il Napoli ha effettuato dei sondaggi in passato sfruttando gli ottimi rapporti con l’agente Giuffredi. Interessamenti che per il momento non si sono trasformati in qualcosa di più, ma attenzione ad un possibile tentativo magari nelle prossime settimane.

Il Napoli, infatti, potrebbe fare un ultimo affondo per capire eventualmente la possibilità di trattare con l’Inter. Non impossibile una offerta di 15 milioni di euro più il cartellino di Raspadori (valutato 25). Una proposta complessiva di 40 che, tuttavia, non farebbe affatto traballare i nerazzurri per due motivi.

Il principale è rappresentato dalla volontà di non privarsi di Pio Esposito. L’Inter era disposta a cedere il classe 2005 solamente con la formula del prestito. Una possibilità che ora sembra essere definitivamente tramontata visto quel che sta esprimendo il ragazzo negli States.

Testa al Fluminense

In attesa di capire il suo futuro, Pio Esposito vuole continuare a fare bene al Mondiale per Club e la testa ora è rivolta al Fluminense. Possibile una nuova chance da titolare, ma molto dipenderà anche da Thuram e dal suo recupero. Di certo il classe 2005 ha dimostrato di poter insidiare il duo offensivo nerazzurro quando non è nella condizione ottimale.