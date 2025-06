Inter, colpo pazzesco dal Brasile: un gigante fa impazzire Chivu

L’Inter prosegue la sua avventura al Mondiale per club, ma occhio a un colpo che potrebbe svoltare la squadra: è di nazionalità brasiliana

Non è semplice per l’Inter identificare i colpi giusti per migliorare la squadra, soprattutto a causa di un budget piuttosto risicato e che, a un certo punto, dovrà essere rimpolpato dalle uscite. Ora per Cristian Chivu è il momento di valutare la rosa, la sua profondità e su chi bisognerà assolutamente puntare, ma di sicuro è atteso un rinforzo in difesa.

Nel cuore della retroguardia, attualmente ci sono a disposizione Francesco Acerbi e Stefan de Vrij, ma da tempo si parla di un altro profilo più giovane che potrebbe ringiovanire le possibilità a disposizione nel cuore del terzetto arretrato.

I nomi in ballo sono tanti, ma alcune piste che la dirigenza avrebbe voluto battere con maggiore pressione si stanno rivelando molto difficili da seguire. È il caso di Beukema, per cui il Bologna spara altissimo e da cui i felsinei non vorrebbero separarsi. Anche per De Winter la situazione non è facile, visto che sono spuntati anche diversi interessi dalla Premier League. Proprio per questo, Marotta e Ausilio potrebbero tentare un colpo ‘mondiale’ e guardare in Brasile per la loro retroguardia.

Inter su Jair: ha stupito tutti con il Botafogo

Se state seguendo con attenzione in Mondiale per club, non vi sarà sfuggito sicuramente il profilo di Jair Cunha. Gioca con il Botafogo, ha solo 20 anni e sfiora i due metri di altezza. La sua fisicità lo rende particolarmente impattante in copertura, ma è molto bravo anche nell’impostare l’azione.

In particolare, uno dei fondamentali in cui riesce meglio è sicuramente il lancio lungo, con un destro potente e preciso per cambiare gioco. La sensazione è che possa essere un talento con ampi margini di crescita e che possa ritagliarsi un posto di primo piano sulla scena mondiale in quel ruolo. L’Europa potrebbe garantirgli ciò che gli manca per essere un top di reparto.

Il difensore interessa all’Inter che lo schiererebbe al centro della difesa a tre. Ancora non ci sono stati contatti ufficiali tra le parti, ma i nerazzurri potrebbero tentare di strapparlo ai brasiliani per una cifra compresa tra i 15 e i 20 milioni di euro. Bisognerebbe aspettare una fase di ambientamento, ma il ragazzo si farà e Chivu sarebbe pronto a puntarci. Ancora, però, lo ribadiamo, siamo alla fase dei primi gradimenti. E occhio a un colpo dalla Roma.