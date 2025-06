Inter, un gigante dalla Turchia: altro intreccio con il Parma

L’Inter ha messo gli occhi su un gigante dalla Turchia: l’ultima idea sul calciomercato parte ancora una volta dal Parma

L’asse di mercato che si è formato tra Inter e Parma è assolutamente stretto e sta portando alla conclusione diverse operazioni davvero importante per il destino dei due club. I nerazzurri, dopo tanti giorni di trattative, sono riusciti a chiude l’arrivo di Ange-Yoan Bonny, l’attaccante destinato a sostituire Marcus Thuram e a essere molto importante nelle rotazioni offensive dell’Inter.

Allo stesso tempo, bisogna prestare grande attenzione alla difesa, un reparto che è un po’ uscito dai radar nell’ultimo periodo, ma che ha necessità di essere svecchiato e rinforzato. Il futuro di Francesco Acerbi è in bilico e potrebbe cambiare dopo il Mondiale per club, dato che Marotta e Ausilio possono decidere di liberarlo pagando una penale da 500mila euro.

La sensazione, invece, è che Stefan de Vrij resterà in ogni caso, ma attenzione a un nome che potrebbe affiancarlo e con cui potrebbe alternarsi nel cuore della difesa nerazzurra – il nome di Giovanni Leoni resta vivo per il mercato dell’Inter e del Milan. Le trattative dei nerazzurri nel reparto potrebbero non fermarsi qui: occhio a un nuovo braccetto che potrebbe aumentare il raggio di soluzioni nella retroguardia.

Oosterwolde proposto all’Inter: dal Parma alla Turchia

Jayden Oosterwolde è una vecchia conoscenza del calcio italiano. Dopo i primi bagliori e la crescita con la maglia del Twente, si è trasferito al Parma che l’ha valorizzato parecchio e solo dopo ha puntato su di lui una big importante in Turchia come il Fenerbahce.

L’investimento è stato comunque importante per un ragazzo giovane e che non aveva fatto per nulla bene in Serie A: si parla di 6 milioni di euro, che ora sono raddoppiati per chiunque voglia acquistare l’olandese. La sua altezza di 190 centimetri gli permette di giocare agevolmente come braccetto sinistro e esterno a tutta fascia, per cui potrebbe occupare di fatto il ruolo di Carlos Augusto.

L’ultima stagione, però, non è stata per nulla positiva. Tra infortuni e altre scelte, ha giocato pochissimo e ora è arrivato il momento di partire. Tra le varie soluzioni che gli agenti stanno sondando c’è un ritorno in Italia e il trasferimento all’Inter. I nerazzurri hanno memorizzato la possibile operazione, ma per il momento hanno deciso di non procedere, alla ricerca di profili più importanti in entrata.