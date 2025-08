Dalla Juve all’Inter: comunicazione dal sito UFFICIALE

L’Inter è al centro di una situazione molto singolare sul calciomercato: calciatore dalla Juve, c’è la comunicazione ufficiale

Il calciomercato spesso regala grandi sorprese. Affari improvvisi, colpi a sorpresa e cambi di casacca da una rivale all’altra sono eventi all’ordine del giorno, soprattutto in determinati periodi dell’anno. E la storia spesso ci ha anche regalato momenti molto coinvolgenti con trasferimenti tra rivali storiche come Inter e Juve.

Una situazione di questo tipo potrebbe ripetersi nelle prossime settimane, o almeno non è un’opzione del tutto da escludere per come si stanno mettendo le cose. Negli ultimi giorni, si sta parlando parecchio di un trasferimento di Nico Gonzalez in nerazzurro se dovesse saltare l’arrivo di Ademola Lookman, ma oggi trattiamo un altro caso, ormai puramente inglese.

Si tratta di Renato Veiga. Il centrale portoghese è arrivato in prestito alla Juve lo scorso gennaio, ma alla fine i bianconeri non hanno trattato il suo trasferimento a titolo definitivo, nonostante abbia giocato la seconda parte di stagione da titolare e abbia fatto anche bene agli ordini di Igor Tudor. L’affare, però, non è mai davvero decollato e il 22enne di piede mancino è tornato al Chelsea.

Il Chelsea ‘cancella’ Renato Veiga: dalla Juve all’Inter

Nel mese di giugno, sembrava che il Bayern Monaco volesse puntare forte sul ragazzo, in modo da inserire un altro interprete di quel ruolo nelle rotazioni di Kompany. In realtà, le trattative non sono mai davvero diventate concrete e Veiga resta un separato in casa per il club londinese, pronto a trattare la sua cessione.

Si tratta di un caso parecchio singolare, visto che il Chelsea l’ha acquistato solo un anno fa dal Basilea per 14 milioni di euro prima di scaricarlo dopo solo sei mesi. Ora i Blues vogliono sfoltire e hanno cancellato anche il nome di Veiga, come quello di altri compagni, dal sito ufficiale, segno che non ci sono margini di permanenza nonostante un contratto fino al 2031.

Vedremo come andrà a finire per il portoghese, ma gli agenti hanno proposto il ragazzo anche all’Inter, alla ricerca di un centrale. Il profilo, per ora, non interessa molto ai nerazzurri, che sono concentrati su profili come Leoni e De Winter. Ma chissà che con l’andare del mercato e a condizioni favorevoli le cose non possano cambiare.