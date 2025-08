Inter, altra polemica per Lookman: “Due colpi subito”

L’Inter aspetta ancora il via libera per Lookman, ma intanto impazzano le polemiche: due colpi subito oltre al nigeriano

Il calciomercato dell’Inter non si può limitare solo a Ademola Lookman. Nelle ultime tre settimane non si parla d’altro e si è arrivati al punto di rottura tra l’attaccante e la sua società dopo che l’Atalanta ha rifiutato un’offerta da 42 milioni di euro più tre di bonus.

A quel punto, la situazione si è paralizzata, anche perché l’Inter non ha mai ricevuto notizia di un vero e proprio prezzo per il ragazzo. Da quello che filtra e ci risulta ormai da diversi giorni, Percassi lascerebbe andare il ragazzo per una cifra sui 50 milioni di euro, non per forza tutti di base fissa – 45 milioni più 5 di bonus potrebbero bastare.

Gli ultimi giorni sono stati quelli della presa di posizione forte da parte di Lookman con il suo attuale club. L’attaccante ha deciso di non presentarsi più a Zingonia per le sedute di allenamento e ha già svuotato l’armadietto, mettendo spalle al muro la Dea, ma rischiando anche di allungare ulteriormente i tempi della trattativa.

La perseveranza alla fine potrebbe pagare, ma non ci sono certezze sul destino del nigeriano, per cui l’Atalanta continua a preferire un trasferimento all’estero. E non sarebbe il primo colpo a sfumare quest’anno.

La grande attesa per Lookman. E il mercato si blocca

I tifosi dell’Inter restano in attesa, nel circolo d’ansia che non sta portando alla fumata bianca per il calciatore nigeriano. Alcuni, però, continuano a lamentarsi, credendo che quest’operazione parecchio complicata da portare a termine, stia bloccando anche altri affari in entrata.

A chiarirlo è un utente su X, che ha scritto senza mezzi termini che servono con urgenza anche un difensore centrale veloce e un centrocampista fisico che permetta a Cristian Chivu di passare al 3-4-2-1. In effetti, non gli si può dare torto, dato che la retroguardia da tempo deve essere ringiovanita e in mezzo al campo serve solidità.

Questa storia di #Lookman non deve essere una scusa per avere il mercato fermo Ci mancano due tipologie di giocatori

Un difensore veloce

Un centrocampista fisico Questi giocatori vanno fatti a prescindere

Non accetto #Acerbi titolare

O gente come #Taremi, #Asllani in rosa — Rob (@TheTaksy) August 5, 2025

Si continuano a fare i nomi di Giovanni Leoni e Morten Frendrup, ma non si tratta di piste semplici da portare a termine per i costi e perché ci sono ancora diverse cessioni che l’Inter deve portare a termine. Ma il tempo stringe.