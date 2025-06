Addio all’Inter, firma proprio con il PSG: è il regalo per la Champions

La primavera scorsa l’Inter aveva sondato il mercato sudamericano, a caccia di nuovi talenti. Uno degli obiettivi finirà da Luis Enrique

Dopo una stagione di trionfi, il PSG premierà Luis Enrique con l’ennesima campagna acquisti senza limiti di budget. Ogni desiderio del tecnico potrebbe essere esaudito. La base è forte e solida, quindi il tecnico potrebbe chiedere soprattutto giovani di valore.

Luis Campos sembra aver già recepito l’input. E i piani del club sono pronti. Il prossimo mercato potrebbe smarcarsi almeno parzialmente dai soliti grandi colpi a effetto (grandi stelle già confermate), per concentrarsi sui giovani talenti. Il direttore sportivo del club della Capitale francese starebbe monitorando due o tre campioncini under 20.

Campos potrebbe per esempio arrivare a Mastantuono dal River. Il centrocampista offensivo, che era stato nel mirino anche dell’Inter, sembra sempre più vicino ai parigini, anche se continua a essere corteggiato anche dal Real Madrid. Secondo la stampa francese, oltre al diciassettenne Franco Mastantuono, il Paris Saint-Germain potrebbe provare a farsi avanti anche per Alvaro Montoro, attaccante diciottenne del Vélez Sarsfield, seguito anche dal Napoli, dal Bayern Monaco e da vari club brasiliani.

Inter già battuta: Mastantuono preferisce il PSG

C’è anche un terzo nome. Piace moltissimo Rodrigo Mora, centrocampista diciottenne del Porto. E anche questo è un nome ancora poco noti al grande pubblico ma dal costo già altissimo: per convincere i portoghesi a cedere bisognerebbe investire più di 60 milioni.

L’obiettivo principale, tuttavia, è Mastantuono. Fino a qualche settimana fa sembrava che l’argentino con passaporto italiano avesse già trovato un principio di accordo con il Real. Nelle ultime ore, però, il giovane centrocampista offensivo potrebbe aver cambiato idea: magari, proprio dopo la vittoria in Champions del PSG, potrebbe essersi convinto di poter migliorare e poi esplodere sotto la guida di Luis Enrique. Ma per prenderlo il PSG potrebbe pagare la clausola di circa 45 milioni.

Il club parigino è di certo molto interessato. E la concorrenza non spaventa. Nessun altro club sembra infatti pronto a spendere una cifra così alta… Negli ultimi giorni anche il Como aveva provato a dialogare con i procuratori del ragazzino che in questa stagione, in 19 presenze, ha dimostrato grandi doti tecniche e ha anche avuto grande impatto offensivo, con 7 goal e 4 assist.

Battuto anche il Real?

Il giovane argentino, tentato dalla possibilità di trasferirsi in Francia, sarebbe però ancora in attesa di un segnale da parte del Real Madrid. Il problema, in questo senso, è che i Blancos non hanno voglia di spendere 45 milioni per un giovane che non potrebbe trovare spazio.

Santiago Solari lo sta sponsorizzando da tempo, ma gli altri dirigenti non credono che la cifra sia sostenibile. Anche perché a Madrid vogliono puntare su Guler e ragionare sul possibile inserimento di Nico Paz, se Xabi Alonso decidesse di aggiungerlo alla squadra. Senza contare che anche Brahim potrebbe non essere felicissimo di veder arrivare un altro trequartista in rosa.

Luis Campos sarà uno dei protagonisti del mercato estivo. L’idea è chiara: rafforzare la rosa con un mix di profili già pronti e promettenti, capaci di portare un valore aggiunto immediato. Luis Enrique vuole un difensore centrale, un centrocampista e un attaccante versatile. Tutti obiettivi già noti o presi di mira.

Per la difesa piacciono Joel Ordoñnez del Club Brugge e Tomas Araujo del Benfica. Per il centrocampo si fa ancora il nome di Tonali. E in attacco? Osimhen sembra essere un colpo che non interessa più così tanto… Meglio Leao?

In uscita ci sono Lee (piace al Napoli e in Premier), Marquinhos (Al-Ittihad), Ramos (Arabia o USA) e Mani (ha mercato in Inghilterra e in Germania).