Inter, che colpo dall’Ajax: il nuovo Camavinga per 10 milioni

L’Inter si è messa sulle tracce del nuovo Camavinga sul calciomercato: costa solo 10 milioni di euro, ma ha un grande futuro

Il nuovo corso voluto da Oaktree si basa sul giusto mix tra giovani e calciatori subito pronti, in modo da avere a disposizione una squadra capace di vincere, ma con un occhio anche alla situazione patrimoniale. L’ha dimostrato anche quanto successo in questa sessione di calciomercato.

I nerazzurri, infatti, sono riusciti a chiudere diverse operazioni giovani e che potrebbero portare dei dividenti importanti. Si parla di profili come Sucic, Luis Henrique, il rientro di Pio Esposito e Bonny. Sono tutti calciatori in grado di fare la differenza in poco tempo e fin da subito, che stanno mostrando grandi qualità fin da subito e nel contesto di squadra.

Certo, non ci si può aspettare che siano fin da subito impeccabili e decisivi, ma i grandi gruppi si costruiscono anche così e con un occhio al futuro. E, proprio in quest’ottica, c’è un profilo in casa Ajax che è stato presentato da tanti come uno dei migliori talenti della sua generazione. Ha 17 anni e ha già esordito in prima squadra, ben figurando nel contesto tattico dei lancieri.

L’Inter punta il gioiello dell’Ajax: come Camavinga

Esattamente come Camavinga, gioiello ora al Real Madrid, nasce come mediano abile a coprire le azioni avversarie ma bravo anche a rilanciare l’azione. Il francese oggi è un profilo pronto e duttile sulla scena internazionale, ma anche Jorthy Mokio potrebbe non essere da meno.

Il 17enne belga è stato prelevato dall’Ajax dal Gent a titolo gratuito e si può dire che sia stato un gran colpo. Le sue capacità di corsa e un mancino educato gli permettono di fare la differenza anche come terzino sinistro, ruolo in cui è abile a dare equilibrio, ma anche a proporsi.

In prospettiva, almeno per come gioca ora l’Inter, è chiaro che possa avere più spazio come mediano, ma la sua duttilità potrebbe permettergli di allargarsi anche sull’esterno, sfruttando qualità e fisicità. Per il momento, Marotta e Ausilio non hanno avviato alcuna trattativa con l’Ajax, ma il costo del calciatore dovrebbe aggirarsi sui 10 milioni di euro.

È chiaro che con il passare dei mesi, la cifra potrebbe alzarsi sempre di più, ma il contratto in scadenza a giugno 2027 potrebbe aiutare. L’Ajax, in ogni caso, non vorrebbe perderlo.