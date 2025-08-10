Caso Pellegrini, tranello di Marotta al Milan: “Accompagnato alla porta”

Lorenzo Pellegrini sta vivendo ore concitate per il suo futuro: attenzione alla trappola di Beppe Marotta per il Milan

Ci sono tormentoni che sono finiti e altri che non passano. Un piccolo caso negli ultimi giorni ha riguardato senza dubbio Lorenzo Pellegrini. Il centrocampista italiano, fino a qualche tempo fa, era al centro della Roma, ma poi la sua fiamma si è placata sempre di più e non è riuscito più a garantire la continuità di rendimento di un tempo.

Ha perso il posto da titolare e nello scacchiere tattico di Claudio Ranieri non è più riuscito a essere protagonista, se non in rare occasioni. Con la fascia di capitano al braccio non è per nulla un dettaglio, ma presto non ci sarà più neanche quella, anzi è già un dato di fatto.

Infatti, Gian Piero Gasperini ha scandito una nuova gerarchia per chi dovrà avere l’onore di rappresentare la Roma in tal senso. La sua classifica si basa sullo storico delle presenze, per cui toccherà a Stephan El Shaarawy. Ma è anche una dichiarazione tattica, visto che Pellegrini non sembra proprio al centro del progetto dell’allenatore ex Atalanta.

Finalmente qualcuno con le palle che sta facendo capire che Pellegrini deve essere accompagnato alla porta.

Gli ha tolto pure la fascia.

IL MIO MISTER. pic.twitter.com/mnTVGIy3rj — GASP🧪ERA (@LupettoX) August 4, 2025

Pellegrini e un futuro tra Inter e Milan: i tifosi insorgono

In realtà, i tifosi della Roma non sembrano aver preso per nulla male questa scollatura, tanto che c’è chi ha già scritto palesemente di stare dalla parte di Gasperini. Allo stesso tempo, forse sarebbe meglio per tutti se Pellegrini decidesse di cambiare maglia e ripartire da un nuovo progetto.

Il trequartista è stato accostato a più riprese all’Inter, ma senza che sia mai davvero arrivato l’ok da parte dei nerazzurri al trasferimento. Ora un tifoso ha scritto, con un po’ di paura, che il nome di Pellegrini potrebbe tornare nel mirino dei rossoneri, o forse è quello che si aspetta.

Un mercato talmente ricco di nomi e alternative che subodoro già Berardi all’Inter e Pellegrini al Milan https://t.co/v8Ikp6NonD — Gianmarco Lotti (@GianmarcoLotti) August 4, 2025

Marotta ha più volte lisciato la palla quando si trattava per portare Pellegrini a Milano e non può essere per nulla un caso. Ora il calciatore deve dare un segnale a se stesso e alla sua carriera.