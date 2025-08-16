Clamoroso giro di attaccanti: “Lookman-Inter dopo 85 milioni”

Ademola Lookman può essere al centro di un giro di attaccanti che coinvolge tre nazioni: l’Inter lo chiude dopo due colpi

La telenovela dell’estate, con tanto di thè in mano, frustrazioni e un balletto di cifre e numeri che neanche al lotto, è sicuramente quella che potrebbe concludersi con il matrimonio tra Ademola Lookman e l’Inter. Il nigeriano aspetta solo i nerazzurri e ha rotto completamente con l’Atalanta, decidendo di non presentarsi neanche più in allenamento.

Lookman può sbloccarsi dopo altri due colpi (LaPresse) – interlive.it

I bergamaschi hanno rifiutato un’offerta da 42 milioni più 3 di bonus e da allora di novità ce ne sono state ben poche, anzi si è venuto a creare uno stallo tra i club in cui, di fatto, si è mosso solo il calciatore. E si è trasferito anche di nazione, lasciando anche l’Italia, dove spera di tornare per effettuare le visite mediche e firmare con l’Inter.

La cronistoria è piuttosto chiara, ma a questo punto è imprevedibile il pronostico su come andrà davvero la storia e se ci sarà il via libera finale a un affare che doveva chiudersi settimane fa, o viceversa doveva terminare con un nulla di fatto.

Lookman può sbloccarsi dopo due colpi: da Muniz a Kevin

L’affare Lookman è legato per forza di cose ad altre operazioni in un giro d’affari internazionale in cui il nigeriano potrebbe essere solo l’ultimo affare a sbloccarsi. Ivan Zazzaroni ha fatto capire la situazione alla sua maniera con una filastrocca modificata pubblicata sui suoi profili social.

Kevin al Fulham può far partire il giro di attaccanti (LaPresse) – interlive.it

Il via libera per il nigeriano può arrivare dopo che i bergamaschi chiuderanno l’affare Muniz, per cui va avanti la trattativa con il Fulham. A loro volta, gli inglesi per liberare la mezza punta insistono per portare a termine l’arrivo di Kevin dallo Shakhtar Donetsk. Il 22enne rappresenta uno dei prospetti migliori in quella posizione, ma oggi la trattativa si è complicata.

Infatti, dopo un grande inizio di stagione, il prezzo del brasiliano è aumentato parecchio. La notizia degli ultimi minuti è che il Fulham è arrivato a investire 40 milioni di euro per strappare il ragazzo allo Shakhtar. La sensazione è che la squadra di Premier voglia continuare su questa linea fino al via libera definitivo. E da lì potrebbe partire l’effetto domino con Lookman come punta di diamante. Ma bisognerà ancora attendere per capirlo.

 

 

