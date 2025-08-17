Asllani lascia l’Inter, ci siamo! Cifre e dettagli

Kristjan Asllani si avvicina all’addio all’Inter: ci sono novità importanti sul suo trasferimento in Serie A

Il calciomercato in uscita dell’Inter sta ricevendo una scossa importante proprio nelle ultime ore. I nerazzurri, infatti, sono in contatto con l’Atalanta per la partenza a sorpresa di Nicola Zalewski, mentre proseguono i rumors sul trasferimento di Benjamin Pavard, finito nel mirino dei sauditi del NEOM, e disposti a garantire un ricco ingaggio al difensore – nonostante le ultime parole di Galtier.

Sono anche le ore di Kristjan Asllani. Il regista è diventato un vero e proprio caso durante l’attuale sessione di calciomercato. L’albanese è finito fuori dal progetto di Cristian Chivu, che vuole un’alternativa più fisica in quel ruolo, e la società gli ha comunicato già diverse settimane fa che avrebbe dovuto trovare una nuova destinazione.

Il ragazzo, però, ha rifiutato i trasferimenti all’estero ed è convinto di volersi affermare in Italia e solo in club di medio-alto livello. Il Betis aveva proposto una cifra importante all’Inter, ma il rifiuto del ragazzo ha bloccato tutto. Lo stesso vale per il Sassuolo, che ben presto ha interrotto i contatti. Ora, però, è il momento di accelerare per la cessione del regista, che non sarà un’alternativa neanche per la prima giornata di Serie A.

Asllani è sempre più vicino al Bologna: le ultime sull’operazione

Negli scorsi giorni, sembrava che il Torino fosse finito in pole position per il futuro di Asllani, ma in realtà le cose non stanno così. È arrivato un sorpasso deciso e convinto da parte del Bologna, che ha la possibilità di pagare il cartellino del ragazzo. La valutazione fatta dall’Inter corrisponde a 18 milioni di euro.

In realtà, si potrebbe chiudere per alcuni milioni di euro in meno, ma corrispondendo ai nerazzurri un’importante percentuale sulla futura rivendita. Questa formula permetterebbe al Bologna di spendere meno nell’immediato, ma garantirebbe all’Inter una somma assicurata per il futuro, facendo tutti contenti.

Si lavora su queste basi, ricordando che l’Inter ha fretta di raccogliere un tesoretto importante da reinvestire per le entrate. Si cercano ancora un centrocampista con caratteristiche difensive e un fantasista che sappia saltare l’uomo e permetta a Chivu di cambiare modulo all’occorrenza, passando a un 3-4-2-1 con uno tra Lautaro e Thuram sulla linea dei trequartisti.

Insomma, i piani per il prossimo futuro sono già congegnati, ma ora bisogna accelerare per garantire a Chivu un numero di calciatori adeguato e in linea per tutte le competizioni da affrontare.