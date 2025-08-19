Dazn lancia una nuova offerta: cos’è MyClubPass e quanto costa seguire solo l’Inter

Fra meno di una settimana si riparte con il campionato: come e dove seguire le partite della marcia nerazzurra

La speranza è che non si tratti di un’annata interlocutoria o sperimentale per l’Inter ammaccata di Cristian Chivu. Si era parlato di fine ciclo, di necessità di rivoluzionare la squadra. Dopo la bastonata in finale di Champions, l’ennesimo Scudetto gettato alle ortiche e l’addio amaro di Simone Inzaghi, non sarà facile ritrovare la motivazione e la convinzione per far bene.

Ma l’Inter ha l’obbligo di giocare per vincere. E partirà appunto con questo proposito. E i tifosi sono già pronti. I veri intesti si sono abbonati oppure si sono organizzati per avere accesso a ogni minuto della stagione attraverso uno schermo. C’è anche chi approfitterà con un pass speciale.

Si tratta di una nuova offerta di DAZN: una grande novità rispetto ai soliti piani della piattaforma di streaming sportivo. Resta poi da capire se conviene davvero e fino a che punto. La notizia è appunto che DAZN ha appena lanciato una nuova offerta chiamata MyClubPass.

Una promozione pensata per i tifosi che vogliono seguire solo ed esclusivamente la propria squadra del cuore in Serie A. MyClubPass è in pratica un abbonamento esplicitamente dedicato alle partite di una singola squadra e per il campionato italiano. Dunque il pass include tutte le trentotto le partite in programma, sia in casa che in trasferta.

E non è tutto. Il pass di DAZN garantisce trasmissioni pre e post-partita, highlights di tutte le altre partite della giornata, vari contenuti originali DAZN on demand e poi approfondimenti e live show.

Impegni dell’Inter in Serie A: quanto costa l’abbonamento MyClubPass di DAZN

Si può scegliere pagando mensilmente, con rate da 29,99 euro e un prezzo totale di 359,88 euro. La soluzione unica annuale, che è più conveniente, costa 329 euro. Dividendo l’importo per dodici si pagherebbero infatti 27,42 euro al mese. Si può anche pagare con Klarna, in tre rate senza interessi da 109,66 euro. L’offerta è già attivabile ma scadrà a breve, e cioè il 31 agosto 2025.

L’offerta è valida per i nuovi utenti, i vecchi abbonati DAZN e coloro che hanno già un piano Goal o Sport. Non è invece disponibile per chi ha un abbonamento Full o Family attivo, a meno che non venga disdetto prima del 31 agosto.

Bisogna far attenzione ad alcuni aspetti. Il primo: il piano ha durata annuale e si rinnova automaticamente: quindi è importante ricordarsi della disdetta. Una volta scelta la squadra, non è possibile cambiarla durante l’anno. Quindi se l’Inter deluderà le aspettative, non sarà possibile guardare le partite della Juve per gufare.

Chi vuole maggiore flessibilità deve puntare al piano Full Annual da 34,99 euro al mese. Con questo piano, e un costo totale di 419,88 euro, si ha infatti diritto a tutta la Serie A, alla Serie BKT, a partite della LaLiga e di sport vari come l’NFL, il grande basket, il tennis…