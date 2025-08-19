L’Inter lo ha bocciato: “Fuori rosa e addio a zero”

L’Inter non vuole più saperne e ha messo un calciatore fuori rosa: si prepara l’addio a zero in questa sessione di mercato

Gli ultimi dieci giorni della sessione estiva sono sempre i più intensi e in cui si condensano tutte le operazioni che non sono andate a buon fine fino a quel momento. Di fatto, dunque, stiamo entrando nella fase più calda di trattative e l’Inter vuole sbloccare diverse operazioni sia in entrata, sia in uscita.

Da tempo c’è un addio che i nerazzurri hanno programmato, ma che non è ancora arrivato al dunque. Stiamo parlando di Medhi Taremi e di un futuro che sarà sicuramente lontano da Milano. Dopo gli eventi bellici e politici delle scorse settimane, il calciatore non ha partecipato al Mondiale per club e solo oggi è tornato ad Appiano Gentile.

Di fatto, ha saltato tutta la preparazione, ma è fuori dal progetto nerazzurro ed è stato comunicato da tempo a lui e al suo entourage. Non è facile, però, trovare la sistemazione adatta per lui. Infatti, ha già rifiutato il Flamengo e finora nessuna offerta tra quelle sul tavolo si è concretizzata.

Oggi l’Inter ha subito fatto capire le sue intenzioni e ha messo a segno una mossa che fa capire al meglio come intende gestire il cartellino dell’attaccante.

L’Inter spedisce Taremi in Under 23: “Addio a zero”

Finora l’Inter ha chiesto sempre una cifra sui 7-8 milioni per cedere il bomber, che ha deluso parecchio nella scorsa stagione. Gli interessi non mancano, soprattutto dalla Premier League e dalla Turchia, ma serve l’offerta giusta che convinca il calciatore, ancor più che la società italiana.

Infatti, Taremi ha un peso importante a livello di ingaggio e costo squadra, all’Inter non c’è spazio dopo gli arrivi di Bonny e Pio Esposito, per cui l’addio è doveroso e inevitabile. Oggi, una volta arrivato a Milano, i nerazzurri l’hanno subito mandato ad allenarsi in Under 23 e non in prima squadra, segno di come sia un separato in casa, praticamente fuori rosa.

Molti tifosi si sono scatenati e hanno iniziato a commentare sui social, e in molti hanno suggerito a Marotta e Ausilio di lasciarlo andare “via a zero”, pur di liberarsi del suo ingaggio. Alla fine è un’eventualità che verrà tenuta in conto, ancor più di un suo reintegro.

