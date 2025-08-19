L’Inter lo ha bocciato: “Fuori rosa e addio a zero”

L’Inter non vuole più saperne e ha messo un calciatore fuori rosa: si prepara l’addio a zero in questa sessione di mercato

Gli ultimi dieci giorni della sessione estiva sono sempre i più intensi e in cui si condensano tutte le operazioni che non sono andate a buon fine fino a quel momento. Di fatto, dunque, stiamo entrando nella fase più calda di trattative e l’Inter vuole sbloccare diverse operazioni sia in entrata, sia in uscita.

Da tempo c’è un addio che i nerazzurri hanno programmato, ma che non è ancora arrivato al dunque. Stiamo parlando di Medhi Taremi e di un futuro che sarà sicuramente lontano da Milano. Dopo gli eventi bellici e politici delle scorse settimane, il calciatore non ha partecipato al Mondiale per club e solo oggi è tornato ad Appiano Gentile.

Di fatto, ha saltato tutta la preparazione, ma è fuori dal progetto nerazzurro ed è stato comunicato da tempo a lui e al suo entourage. Non è facile, però, trovare la sistemazione adatta per lui. Infatti, ha già rifiutato il Flamengo e finora nessuna offerta tra quelle sul tavolo si è concretizzata.

Oggi l’Inter ha subito fatto capire le sue intenzioni e ha messo a segno una mossa che fa capire al meglio come intende gestire il cartellino dell’attaccante.

L’Inter spedisce Taremi in Under 23: “Addio a zero”

Finora l’Inter ha chiesto sempre una cifra sui 7-8 milioni per cedere il bomber, che ha deluso parecchio nella scorsa stagione. Gli interessi non mancano, soprattutto dalla Premier League e dalla Turchia, ma serve l’offerta giusta che convinca il calciatore, ancor più che la società italiana.

Infatti, Taremi ha un peso importante a livello di ingaggio e costo squadra, all’Inter non c’è spazio dopo gli arrivi di Bonny e Pio Esposito, per cui l’addio è doveroso e inevitabile. Oggi, una volta arrivato a Milano, i nerazzurri l’hanno subito mandato ad allenarsi in Under 23 e non in prima squadra, segno di come sia un separato in casa, praticamente fuori rosa.

Finalmente un po’ di pugno duro per far uscire qualche indesiderato, lo stesso asllani non avrebbe dovuto mettere piede in campo nel precampionato — Mr Smith (@torcia86) August 19, 2025

L’Inter ha bisogno di SFOLTIRE! Inizia a cedere Asllani, Taremi (a zero), eventualmente Zielinski e vedi come entrano 1/2 giocatori. — Pompeo Barbieri (@Pompeo94) August 18, 2025

Molti tifosi si sono scatenati e hanno iniziato a commentare sui social, e in molti hanno suggerito a Marotta e Ausilio di lasciarlo andare “via a zero”, pur di liberarsi del suo ingaggio. Alla fine è un’eventualità che verrà tenuta in conto, ancor più di un suo reintegro.