Monta la rabbia per Asllani: “Si crede un fenomeno”

Il futuro di Kristjan Asllani resta in bilico nelle ultime ore: si accende la rabbia per il regista che l’Inter vuole cedere

Il calciomercato è fatto di acquisti e di cessioni e così funziona per l’Inter, che attualmente ha un tesoretto importante da spendere, ma deve anche concludere diversi addii. Tra questi c’è sicuramente quello di Kristjan Asllani: il centrocampista arrivato dall’Empoli non ha mai davvero rispettato le attese, per cui i nerazzurri hanno deciso di puntare su altro.

Proprio in mezzo al campo, ci sarà da lavorare maggiormente negli ultimi dieci giorni di mercato, visto che la strategia della dirigenza è cambiata e ora la priorità corrisponde all’arrivo di un centrocampista box to box e specializzato nel recupero della palla e nelle transizioni negative.

Certo, ora sono sette i calciatori a disposizione di Cristian Chivu, per cui un nuovo ingresso dovrà corrispondere per forza di cose a un’uscita. L’Inter ha comunicato da tempo ad Asllani che dovrà scegliere un altro club per il suo futuro e il regista ha già rifiutato diverse destinazioni durante l’estate, soprattutto il Betis. Ma occhio a una pista in Serie A.

Asllani-Bologna, l’affare si complica: i tifosi sono furiosi

Asllani non rientra nel progetto tecnico dell’Inter, e questo è un dato di fatto, ma il ragazzo continua a fare resistenza e bloccare il suo addio. Per tutta l’estate si aspettavano offerte da club di medio-alto livello in Italia, ma anche ora che si è fatto sotto il Bologna, non è ancora arrivato l’accordo totale tra le parti.

Marotta e Ausilio hanno detto sì a una proposta di massima sui 9 milioni di euro e con il 40% sulla futura rivendita. Manca, però, ancora la fumata bianca tra i rossoblù e il calciatore, visto che l’ex Empoli chiede ben 2 milioni di euro di ingaggio l’anno.

Bene, Asllani si metta fuori rosa fino a scadenza. Sono stanco di questo, si crede pure un fenomeno https://t.co/lpSWjkwual — AngeYoanBonnysmo (@GiovaneDrogba) August 20, 2025

Hai perfettamente ragione, ma se Asllani rifiuta la proposta di una squadra che gioca in Europa e che gli garantisce più minutaggio ed uno stipendio migliore, come lui ha il diritto di comportarsi come meglio crede, io tifoso ho il diritto di incazzarmi con lui — Luigi (@LuigiFab21) August 20, 2025

Il Milan Boniface noi Asllani che rifiuta tutte le squadre perché si crede Toni Kroos — Biagio Corbelli (@biagio4658) August 20, 2025

I contatti sono continui, ma la situazione è piuttosto bloccata, tanto che il Bologna è tornato a sondare anche Nicolussi Caviglia. Dopo questa notizia, i tifosi dell’Inter sono diventati furiosi sui social, scrivendo che “Asllani si crede un fenomeno” e chiedendogli di andare via il prima possibile. E vedremo se quest’uscita finalmente si sbloccherà.