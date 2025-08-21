Inter, piace il nuovo Gyokeres: la coppia per i prossimi 10 anni

L’Inter ha messo gli occhi sul nuovo Gyokeres: l’affare può portare la coppia di attaccanti nerazzurri per i prossimi 10 anni

Ci sono affari che non condizionano solo una sessione di calciomercato, ma possono lasciare il segno su un’intera epoca. E quello che vi raccontiamo oggi, senza voler per forza esagerare e mandare avanti i sensazionalismi, potrebbe essere proprio uno di questi. L’attacco dell’Inter è composto da Lautaro Martinez e Marcus Thuram, con Bonny e Pio Esposito alle loro spalle.

Negli ultimi mesi, Marotta e Ausilio si sono concentrati sul ringiovanire proprio il reparto offensivo. Hanno confermato le uscite di Arnautovic e Correa a zero, stanno cercando la sistemazione migliore possibile per Taremi, ma intanto hanno abbassato l’età media del gruppo e sanno di aver garantito un futuro all’attacco.

Per questa sessione di mercato verrà aggiunto al massimo un fantasista con caratteristiche diverse negli ultimi giorni di mercato, visto che la strategia del club è cambia. La preferenza è caduta su un mediano fisico e su un difensore piuttosto che su un altro attaccante come Lookman, che potrebbe anche togliere spazio ai giovani talenti in casa.

Allo stesso tempo, la società è alla continua ricerca di giocatori giovani e di prospettiva che potrebbero garantire un futuro di primo piano al club e uno di quelli in lista gioca in Portogallo.

L’Inter ha messo gli occhi su Harder: è considerato il nuovo Gyokeres

Negli ultimi mesi, si è parlato per forza di cose di Viktor Gyokeres e del suo futuro dopo i tantissimi gol realizzati con la maglia dello Sporting. Il centravanti ora è all’Arsenal, ma c’è un altro ragazzo in rampa di lancio proprio con il club portoghese e si tratta di Conrad Harder.

Parliamo di un giovanissimo attaccante, capace di giocare sia come prima, sia come seconda punta, ma che ha anche grande fisicità e capacità di attaccare la profondità. Insomma, per caratteristiche tecniche e anche a colpo d’occhio somiglia non poco proprio a Gyokeres.

Ancora non è esploso con la maglia dello Sporting, e proprio per questo la sua valutazione non è ancora così alta e ammonta a circa 25 milioni di euro.

È chiaro che il suo nome non sia spendibile per l’Inter – è stato accostato anche al Milan, ora su Boniface – per questa sessione di mercato. I nerazzurri, però, continueranno a tenere il suo nome alto in lista, sapendo di avere di fronte un grande talento. Con Esposito, l’Inter avrebbe la coppia dei prossimi 10 anni.