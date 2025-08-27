Moratti ricoverato in terapia intensiva: come sta e il motivo

Massimo Moratti è ricoverato in terapia intensiva: le sue condizioni e le ultime sul suo stato di salute

Non arrivano buone notizie sulle condizioni di salute di Massimo Moratti. Lo storico presidente dell’Inter, ancora oggi molto amato dai tifosi, e vincitore dell’ultima Champions League della storia del club nerazzurro, ha compiuto 80 anni a maggio scorso.

Negli ultimi giorni, però, non se la sta passando bene a causa di una polmonite. Proprio per questa ragione, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, è stato ricoverato in terapia intensiva. Il quadro clinico è serio, ma per fortuna al momento non sarebbe in condizioni gravi.

Il quadro respiratorio si è aggravato nelle ultime ore, e i medici dell’Humanitas hanno dovuto intubarlo perché faticava a respirare in autonomia, come riporta ancora la Rosea. Dai tifosi dell’Inter stanno arrivando molto messaggi di affetto negli ultimi minuti, con la speranza che il presidente stia presto meglio.

Moratti ha vinto 16 trofei alla guida dell’Inter ed è ricordato con grande simpatia dai supporters nerazzurri, anche per una comunicazione diretta ed efficace. Inoltre, restano storici i colpi sul calciomercato con cui ha scritto la storia dei meneghini.