Christopher Nkunku è stato accostato per tutta l’estate all’Inter: ci sono importanti novità da Londra che riguardano il Chelsea

Il calciomercato dell’Inter sta arrivando alle battute finali e la sensazione è che manchi ancora qualcosa ai nerazzurri per completare la squadra. Infatti, se dovessero andare a buon fine le cessioni di Tomas Palacios e Mehdi Taremi, Chivu avrebbe a disposizione 21 calciatori di movimento, che sembrano pochi per affrontare al meglio tutte le competizioni.

L’Inter è stata in attesa per diversi giorni per concludere l’operazione Ademola Lookman. Il nigeriano, però, è stato ritenuto incedibile dall’Atalanta e a quel punto è cambiata la strategia della Beneamata con l’arrivo di Andy Diouf. In molti hanno giudicato questo passaggio come fortemente negativo per la forza complessiva della squadra.

Per questo, ci si aspetta almeno un colpo alla Sanchez per aumentare le alternative e la qualità negli ultimi 30 metri. Al momento, però, non è così facile trovare un’occasione di questo tipo, che potrebbe essere rimandata a gennaio o a giugno, quando per forza di cose tanti fattori porteranno all’aggiunta di nuovi elementi.

La vera novità, però, oggi non arriva dall’Inter o da Milano, bensì da Londra. Il Chelsea nelle ultime ore ha scelto di operare una virata netta sulle sue operazioni in uscita, che riguardano per forza di cose anche i nerazzurri.

Il Chelsea dice no ai prestiti: c’è un fattore regolamentare

A pochi giorni dalla fine del calciomercato, i Blues hanno un nuovo problema da affrontare. I londinesi, infatti, hanno ancora diversi calciatori in esubero e da piazzare entro la fine della sessione, ma hanno anche forti limitazioni per quanto riguarda la formula del trasferimento.

Secondo quanto abbiamo raccolto in esclusiva da Londra, infatti, sono in esaurimento gli slot relativi i prestiti – c’è stata una nuova stretta regolamentare negli ultimi mesi -, per cui Maresca & Co. favoriranno gli addii dei calciatori in uscita solo a titolo definitivo, almeno per la maggior parte.

Sta succedendo per George alla Roma, ma vale anche per i vari Nkunku, Chalobah (che alla fine potrebbe anche restare) e Badiashile. Insomma, questa potrebbe essere un’ulteriore difficoltà per l’Inter per chiudere l’affare legato all’ex Lipsia.

Si è parlato tanto di Bayern Monaco, ma a questo punto occhio soprattutto alla Premier League, dove ci sono maggiori fondi da investire sul calciomercato e per gli ingaggi dei calciatori. Non è detto che alla fine uno slot disponibile non possa essere usato proprio per Nkunku, soprattutto se non si trovasse una sistemazione adatta, ma per il momento l’indicazione che arriva dal Chelsea è chiara: solo addii a titolo definitivo, quando possibile.