Inter, occhi sul Donnarumma americano: intreccio con il Barcellona

L’Inter segue con attenzione le evoluzioni di diversi portieri: il nuovo Donnarumma può arrivare direttamente dal Barcellona

Gli ultimi giorni di calciomercato non sembrano così calde per le operazioni in entrata dell’Inter. Le trattative, al netto di possibili uscite, dovrebbero essere concluse, almeno per questa sessione, ma attenzione al futuro prossimo. I nerazzurri, infatti, sono sempre alla ricerca di profili giovani e dal grande futuro, esattamente il tipo di profilo che predilige Oaktree.

Non a caso, negli ultimi mesi, e in generale dall’insediamento del fondo a capo dei nerazzurri, sono arrivati praticamente solo profili Under 23 e l’età media dei colpi nell’ultimo mercato è stata di circa 21 anni. È chiaro che questa linea potrebbe investire anche il parco portieri dell’Inter, in cui comunque ci saranno parecchi cambiamenti.

Yann Sommer potrebbe aver iniziato l’ultima stagione tra i pali della Beneamata e bisognerà capire se l’Inter sceglierà di puntare su Josep Martinez. L’investimento dal Genoa è stato parecchio importante, ma ancora l’estremo difensore non è riuscito a strappare la titolarità, se non in rare occasioni.

Si è parlato molto del possibile arrivo di Gianluigi Donnarumma ad Appiano Gentile, ma oggi si tratta di un affare impossibile, dato che l’Inter ci avrebbe provato solo a parametro zero e chiedendo una riduzione delle pretese contrattuali.

L’Inter segue Diego Kochen: affare con il Barcellona

Uno dei giovani talenti tra i pali che potrebbe avere un futuro parecchio splendente è Diego Kochen. Si tratta di un estremo difensore di 19 anni, che ha già mostrato negli ultimi anni di meritare un’occasione da parte del Barcellona, che l’ha inserito stabilmente nel giro della prima squadra.

Non solo, perché a breve dovrebbe diventare un elemento importante nel gruppo della nazionale degli Stati Uniti. Raggiunge i 190 centimetri d’altezza e si tratta di un portiere moderno, esplosivo, ma bravo anche nell’impostazione del gioco da dietro. È finito nella lista dell’Inter per i prossimi mesi, se si deciderà di investire in maniera concreta su un giovanissimo in quel ruolo.

Certo, bisognerà prima capire quali siano le reali intenzioni del Barcellona rispetto al portiere. Per il momento, infatti, è complicato pensare che i blaugrana decidano di privarsene a titolo definitivo, molto più probabilmente si tratterebbe di un prestito secco per farlo crescere. Viceversa, se l’Inter dovesse capire che c’è l’opportunità di acquistarlo, potrebbe presentare davvero un’offerta importante.