L’Inter ha già trovato il nuovo Sucic: ha la maglia numero 10

I tifosi impazziscono per Petar Sucic e l’Inter potrebbe avere già trovato un calciatore con queste qualità: è un ottimo numero 10

Il calciomercato dell’Inter sta volgendo a termine senza grandi novità e soprattutto senza un ultimo colpo capace di tranquillizzare la piazza e aumentare le soluzioni a disposizione di Cristian Chivu. In molti si aspettavano un calciatore importante in grado di entrare subito tra le rotazioni relative i titolari, un big come Lookman o Koné.

Alla fine, però, l’occasione giusta non è arrivata e la dirigenza ha pensato essenzialmente ad aggiungere nuovi giovani all’arco di Chivu, che dovranno crescere alle spalle di chi è già in rosa. La linea dettata da Oaktree andrà avanti anche per il futuro ed è sostenibile dal punto di vista finanziario.

Il chiaro esempio della direzione che vuole prendere l’Inter è sicuramente Petar Sucic. Il centrocampista croato è costato meno di 20 milioni di euro, ma ha già duplicato la sua valutazione nel giro di poche partite ed è destinato a essere senza troppi dubbi il presente e il futuro del club.

Inoltre, prosegue la tradizione croato che ha fatto la fortuna dell’Inter negli ultimi anni, con calciatori come Brozovic, Perisic e Kovacic. La lista potrebbe essere allungata da un nuovo Sucic, forse meno pronto nell’immediato, ma comunque di grande qualità.

L’Inter segue Soticek: un nuovo Sucic per Chivu

Prendete carta, penna o smartphone e appuntate tra le vostre note il nome di Marin Soticek. Si tratta di un esterno alto più di 180 centimetri e di qualità, bravo nell’uno contro uno e nell’assist. Con il tempo potrebbe anche diventare un quinto di centrocampo grazie alla sua facilità di corsa, ma per il momento è un ottimo laterale offensivo da 4-2-3-1.

Ha 20 anni e gioca nel Basilea, club con cui l’Inter ha ottimi rapporti, dimostrati anche da diversi affari portati a termine con il club svizzero nel recente passato. Soticek è stato protagonista di una buona stagione, ma la sua valutazione è ancora piuttosto bassa, attorno ai 5 milioni di euro – ha un contratto fino al 2028.

La sua duttilità tattica potrebbe essere molto utile a Chivu, visto che può giocare sia a destra, sia a sinistra. L’Inter lo segue con attenzione e potrebbe affondare il colpo nelle prossime sessioni di mercato, almeno fino a quando il prezzo del croato non triplicherà per via delle sue ottime giocate.

Infatti, è protagonista anche dell’Under 21 croata, che gli ha assegnato anche il numero 10, segno della sua qualità e dei suoi margini di miglioramento.