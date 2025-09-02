L’Inter manda in crisi il Milan: inizia la contestazione

Una mossa dell’Inter manda in crisi il Milan e fa scattare la contestazione: è successo tutto nelle ultime ore

Il calciomercato si è concluso con l’insoddisfazione di qualche operazione andata a monte, ma anche con il colpo Akanji che porta novità, un altro modo di giocare e qualità nella difesa di Cristian Chivu. Il difensore sostituisce Pavard, ma potrebbe occupare più ruoli nella retroguardia, soprattutto spostarsi al centro in luogo di Acerbi o de Vrij.

L’Inter ci punta molto per il futuro e spera che il suo inserimento avvenga nella maniera più veloce ed efficace possibile. I tifosi, invece, sperano sia un upgrade niente male rispetto a quanto accaduto nella scorsa stagione, in cui i gol subiti sono stati un po’ troppi e hanno condizionato la corsa scudetto.

Le cose, però, potevano andare in maniera molto diversa. Akanji, infatti, è diventato uno dei primi obiettivi per la difesa del Milan negli ultimi giorni di mercato. Il club rossonero ha cercato di portare avanti l’operazione con il Manchester City, ma ha trovato uno stop importante dal calciatore, sia per ragioni di ingaggio, sia perché i rossoneri non giocano la Champions League.

Akanji dice sì all’Inter e non al Milan: crisi dei tifosi

È evidente che, soprattutto nella giornata di ieri, i tifosi del Diavolo non l’abbiano presa per nulla bene. In molti hanno attaccato la società perché un vero colpo in difesa, in grado di competere subito per la titolarità e migliorare il reparto, non è arrivato.

Allo stesso tempo, stavano già pregustando l’arrivo di un calciatore dell’esperienza e della qualità di Akanji, che poi è passato per sua volontà sull’altra sponda del Naviglio. Insomma, se già c’erano dei malumori per un calciomercato parso piuttosto confusionario, sono decisamente aumentati nell’ultimo giorno di mercato.

Saltato Gomez , Akanji all’inter

Un solo slogan “Liberate l’ac Milan” #acmilan #perte — Kevin Chiappara (@kevinrossoenero) September 1, 2025

I messaggi su X sono stati così tanti da aprire una sorta di contestazione via social, che ha colpito soprattutto i membri della società. A questo punto, a parlare sarà il campo e vedremo se i tanti acquisti effettuati dal Milan riusciranno a placare le ire del suo pubblico. A oggi, i problemi da sanare sono ancora tanti per Massimiliano Allegri, che avrà la sosta per lavorare con il gruppo ridotto a Milanello.