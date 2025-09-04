Il difensore “irreale” che voleva prendere l’Inter: meglio di Akanji

L’Inter voleva portare a Milano un difensore eccezionale: ora sappiamo tutto e Akanji (almeno finora) ha perso il confronto con lui

Uno dei temi dominanti per il calciomercato dell’Inter è stato trovare un difensore che potesse dare qualità e quantità nel reparto arretrato. Dopo una stagione con troppi gol subiti, i nerazzurri dovevano ringiovanire negli uomini e nelle intenzioni, mettendo nel serbatoio velocità, chiusure e abilità nell’uno contro uno.

Proprio per queste ragioni, si è andati a lungo all’inseguimento di Giovanni Leoni, un calciatore che ha un futuro luminoso davanti e che nelle partite in Serie A giocate con la maglia del Parma ha messo in evidenza tutte le sue doti. Alla fine, però, i prezzi sono aumentati e l’Inter non ha completato le uscite utili per affondare il colpo.

Quando sembrava che l’intero reparto sarebbe rimasto immutato, i nerazzurri sono piombati su Manuel Akanji e hanno ceduto Benjamin Pavard in prestito al Marsiglia. L’obiettivo quindi non è stato raggiunto: la difesa è rimasta piuttosto in là con gli anni e a livello qualitativo non si è cambiato quando prospettato nella linea a tre di Cristian Chivu.

Prima di Akanji, l’Inter voleva Solet: “Difensore irreale”

Uno dei primi nomi nel mirino dell’Inter, fin dalla scorsa primavera, è stato Oumar Solet. Marotta e Ausilio hanno provato a tradurre in realtà il colpo dall’Udinese, ma le beghe legali che pendono sulla testa del centrale hanno fatto la differenza. Inoltre, i friulani hanno rifiutato la proposta di prestito con diritto di riscatto.

Solet, però, oggi rappresenta un grande rimpianto: è stato il migliore in campo nel match di San Siro contro l’Inter, terminato con una sorprendente vittoria contro i nerazzurri. Il suo prezzo tra l’altro era piuttosto accessibile, dato che sarebbe potuto partire con un’offerta sui 20 milioni di euro.

Solet comunque irreale .. già due volte di fila che a San siro mette costruisce un muro .. gran bel difensore come da me sempre detto pic.twitter.com/wgVeS09Zmw — Amin1908 🪖 (@AMIN1908_) September 3, 2025

Molti tifosi, dopo aver visto con i loro occhi le qualità del ragazzo, stanno sottolineando come l’avrebbero voluto vedere con la maglia nerazzurra, altri hanno scritto chiaramente che, per loro, è meglio di Akanji. Un utente l’ha definito “irreale” per le coperture che è riuscito a garantire con un palcoscenico unico e importante come quello di San Siro. E vedremo se la pista potrà riaprirsi nel prossimo futuro.