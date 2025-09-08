Infortunio muscolare per il titolarissimo: salta Juventus-Inter

Juventus-Inter potrebbe avere una grave defezione: un titolarissimo è in forte dubbio per il derby d’Italia per un ko muscolare

Le nazionali e le qualificazioni al prossimo Mondiale stanno sfumando all’orizzonte, e i club sperano di ritrovare i loro tesserati nella miglior forma possibile, o quantomeno in salute. L’Inter ha messo a referto i gol pesanti di Lautaro Martinez, Dumfries e Akanji, in attesa di lavorare con il centrale svizzero anche ad Appiano Gentile.

Allo stesso tempo, anche la Juventus ha calciatori molto in forma per il derby d’Italia, a partire da Dusan Vlahovic, che è andato in gol anche contro la Lettonia e sta facendo benissimo nell’inizio di stagione a Torino. Non è stato così fortunato Francisco Conceicao. Il fantasista aveva avuto dei problemi fisici già negli scorsi giorni e pochi minuti fa non sono arrivate buone notizie per il portoghese.

L’esterno offensivo arrivato dal Porto la scorsa estate ha lasciato il ritiro a causa di un fastidio muscolare. Ora bisognerà valutare l’entità del danno in vista di Juventus-Inter, ma a così pochi giorni da una delle partite più importanti dell’anno, Conceicao è in forte dubbio per il match contro i nerazzurri.

Juventus-Inter, chi può sostituire Conceicao in attacco

Igor Tudor ha comunque molte opzioni per il suo attacco. Il naturale sostituto di Conceicao sarebbe Zhegrova, ma dopo tanti mesi passati ai box, il nuovo acquisto non è ancora pronto per partire dal primo minuto. Per questo, il tecnico croato potrebbe lanciare dal primo minuto Lois Openda.

Il calciatore belga è molto duttile e può giocare sia dietro una punta, sia al suo posto, per cui potrebbe perfettamente inserirsi alle spalle di Jonathan David e al fianco di Kenan Yildiz. Non è comunque l’unico nome spendibile nell’assetto offensivo.

Infatti, Tudor potrebbe sfruttare il momento di forma magico di Vlahovic per schierarlo con David come prima punta. A quel punto, il talento turco agirebbe alle loro spalle in una sorta di 3-4-1-2. Insomma, le opzioni ci sono e sono davvero importanti, ma l’assenza di Conceicao resta davvero pesante, anche perché lo scorso anno era stato devastante e premiato come migliore in campo proprio per Juventus-Inter.