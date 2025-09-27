Chivu si scatena per Pio Esposito: “Fa tutto bene, l’Inter non vede fantasmi”

Chivu riesce a battere il Cagliari grazie ai goal del capitano e del pulcino: il commento dell’allenatore

Una prestazione qualitativamente buona, quella dell’Inter a Cagliari. Con un po’ di cattiveria in più lì davanti, la si sarebbe chiusa prima. Anche la difesa regge bene: in pratica, gli uomini di Chivu ha concesso solo un palo da angolo, su marcatura dei due attaccanti.

I dati dicono che Cagliari-Inter è stata una partita importante per l’Inter di Chivu. Si è trattato del terzo successo di fila. La squadra è stata autorevole contro degli avversari in salute. Lautaro è al suo dodicesimo goal contro i sardi. Il giovane Esposito è entrato e ha segnato ed era da parecchio che la panchina non incideva così.

Al goal di Pio, il ragazzo che ha contribuito a far crescere nelle giovanili, Cristian Chivu si è scatenato in panchina. Una reazione di gioia nervosa, esplosa probabilmente a partire dall’andamento della gara, ma è giusto e bello associare la rete del giovane bomber alla soddisfazione del suo maestro.

Chivu vince ed elogia il pupillo: “Mi sta sorprendendo“

“Siamo contenti per la prestazione, ma dovevamo chiuderla prima“, ha commentato Chivu ai microfoni di DAZN. “Su Esposito andiamo piano… tutti riconoscono le sue qualità. Lui però deve rimanere con i piedi per terra, deve continuare a lavorare. Io lo conosco, però mi sta sorprendendo, sta facendo veramente bene. Non dobbiamo pretendere troppo da lui. Per ora ha fatto tutto bene: gioca per la squadra, ha sangue freddo. Sono contento che si sia sbloccato“.

“Pio Esposito è un 2005, non bisogna mettergli pressione. Posso dire che non sbaglia mai un allenamento e regge anche dal punto di vista mentale. Dobbiamo evitare il rischio di bruciarlo“.

Chivu ha poi insistito su alcuni temi già trattati nelle scorse settimane: “Questo gruppo merita di essere difeso, anche se sono in pochi a farlo in questo momento. Molti si sono dimenticati che cosa era questa squadra…”

Il tecnico ha parlato poi della qualità dei centrocampisti. “So cosa sanno dare questi tre di centrocampo. Abbiamo fatto molto bene, abbiamo fatto anche belle coperture. Ho mille scelte da fare, ho Zielinski, Diouf, Petar Sucic… Devo scegliere in ogni partita, anche in base alla meritocrazia. E mi mettono in difficoltà in ogni partita“.

I primi a commentare la gara sono stati Lautaro e Bastoni. Ai microfoni di DAZN, l’attaccante argentino ha ricordato quanto sia difficile giocare in Sardegna: “Il campo è piccolo e la gente si fa sentire. Era importante giocare con l’atteggiamento giusto. Abbiamo parlato tanto e analizzato tanto questa squadra. La vittoria è meritata. Sono anni che lottiamo per vincere, e sono sempre tutti pronti ad attaccare l’Inter. Ma il gruppo è sano e lotta“.

Secondo Chivu ci sono ancora tanti aspetti su cui migliorare. “Non vediamo fantasmi. Bisogna solo capire meglio i momenti. Quando siamo 1-0, non c’è sempre bisogno di andare in sei a saltare… Abbiamo messo tanta qualità, dovevamo chiuderla prima. Ho dato fiducia a Pepo Martinez… ma Yann Sommer è il titolare. Sono stato chiaro con loro due ma sono contento di dare minuti a Martinez perché la stagione è lunga e abbiamo bisogno di tutti”.

Lautaro a difesa di Pio: “Lasciatelo tranquillo“

Su Pio Esposito, Lautaro ha detto di non essere stupito: “Lo conosciamo da anni, ha la testa giusta, si allena al massimo, ascolta sempre. Dovete lasciarlo tranquillo, è italiano e giovane. Deve rimanere concentrato così, è serio e intelligente e noi siamo con lui. Sarà un giocatore importante per l’Italia. Ha qualità e lo sta dimostrando“.

Anche Bastoni ha voluto ribadire la tranquillità della squadra. “Al primo passo falso la gente è pronta ad attaccarci ma il gruppo è sano ed esce sempre a testa alta. Le altre si sono rinforzate, noi ci esponiamo sempre e non so se sbagliamo a farlo perché tutte le big sono in corsa sempre. Mi fa piacere per Pio, noi sappiamo bene che ragazzo è. Abbiamo bisogno di giovani forti italiani“.

“Siamo abituati a questa narrazione sull’Inter“, ha continuato il difensore eletto MOTM, “è così da sempre, da quando c’è questo gruppo. Io sono contento di continuare a lottare per l’Inter“.