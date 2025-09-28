L’Ajax regala all’Inter l’erede di Calhanoglu: perché è perfetto per Chivu

Ironia della sorte, Chivu potrebbe pescare dall’Ajax e a prezzo di saldo l’erede di Calhanoglu: sarebbe il calciatore perfetto per lui

Cristian Chivu è un eroe dei due mondi, capace di integrare tante culture e stili di gioco differenti, che si miscelano per ciò che il tecnico ha vissuto in campo. Ha avuto mentori molto diversi da cui imparare e soprattutto la volontà di apprendere la fase difensiva, il modo giusto di lavorare con i giovani e anche come si trattano i campioni. La giusta personalità per tenere le redini del gruppo.

Certo, una scuola come l’Ajax ti resta nel sangue e diventa ossigeno per ogni organo calcistico. Per questo, non si può dimenticare che il passato del Chivu calciatore – prima dell’Italia – era stato proprio ad Amsterdam con il suo stile fortemente identitario e ingombrante.

E proprio da lì, non a caso, potrebbe arrivare il prossimo mediano capace di sostituire Hakan Calhanoglu all’Inter, il suo erede. Si tratta di un calciatore giovanissimo e molto duttile, bravo sia nella fase di proposizione della manovra, sia nella rottura del gioco avversario. Ed è proprio quello che cerca Chivu in quella zona di campo.

L’Inter pesca l’erede di Calhanoglu dall’Ajax: ha solo 17 anni

Nell’ultima stagione, si è messo in grande evidenza Jorthy Mokio, capace di fare diversi passi importanti nella sua carriera. Senza aver compiuto neanche 18 anni, è entrato nel giro della nazionale del Belgio, con cui ha anche esordito, ma è soprattutto stabilmente in prima squadra all’Ajax.

Gli olandesi hanno deciso di valorizzarlo e di puntare su di lui, ma finora ha giocato quattro spezzoni, senza lasciare il segno più di tanto. Mokio può giocare da mediano puro o da terzino sinistro. Riesce a mettere fisicità in tutte le zone del campo e ha grande facilità di corsa e nel recuperare palloni.

Per questo, Chivu potrebbe metterlo in mediana passando a un centrocampo a due o semplicemente alzando contemporaneamente le due mezzali. Ha caratteristiche un po’ più difensive, per cui sarebbe l’erede perfetto di Calhanoglu. Attualmente il contratto di Mokio è in scadenza a giugno 2027 e l’ingaggio è piuttosto basso.

L’Inter potrebbe approfittarne e proporre una cifra sui 10-15 milioni all’Ajax per assicurarsi il calciatore a prescindere dall’addio di Calhanoglu. L’affare non è così semplice, ma con un piccolo sforzo economico potrebbe decollare.