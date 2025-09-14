I 45 milioni per Lookman sull’erede di Calhanoglu: la mossa di Oaktree

Il fondo americano cambia le strategie di mercato. Mollata la pista che portava al centravanti dell’Atalanta, nuovo obiettivo a centrocampo

Ademola Lookman all’Inter è stata la telenovela della sessione estiva di calciomercato. Per un mese si è parlato quasi tutti i giorni del trasferimento del bomber nigeriano alla corte di Chivu. Altro tormentone è stato quello legato al futuro di Hakan Calhanoglu, dopo il litigio social con Lautaro Martinez e le voci sul Galatasaray tornate anche in questi giorni.

A tal proposito il presidente Beppe Marotta è sempre stato chiaro: il centrocampista turco sarebbe andato via soltanto al prezzo fissato in Viale della Liberazione non inferiore ai 30 milioni di euro. Di contro, rivelando la politica di mercato del fondo Oaktree, ha specificato che l’offerta da 45 milioni complessivi (42 di parte fissa e 3 di bonus, ndr) per il bomber dell’Atalanta era un’eccezione alla regola.

Ecco perché svanito il colpo Lookman non è stato preso nessun altro attaccante. A parte Akanji, arrivato l’ultimo giorno di mercato con la stessa formula e per la stessa cifra della cessione di Pavard, l’Inter ha preso solo millenials: dal 23enne Luis Henrique ai 21enni Sucic, Bonny e Diouf, fino al 20enne Pio Esposito.

Calciomercato Inter, sfida a Chelsea e club arabi per Fermin Lopez

Molti tifosi si aspettano che il tesoretto che non è stato speso entro il primo settembre da Oaktree, potrebbe essere investito a gennaio per un grande acquisto nel reparto offensivo o difensivo a seconda delle necessità che si paleseranno nella prima parte di stagione. Ma non è detto. Come ama ripetere proprio Marotta: l’Inter valuterà le occasioni che il mercato dovesse presentare. È il caso di Fermin Lopez.

Nonostante un contratto in essere fino al 2029 con il Barcellona, il giovane centrocampista spagnolo non è una pedina fondamentale dello scacchiere di Hansi Flick. E, visti i problemi finanziari in cui naviga il club blaugrana, secondo i media catalani potrebbe essere sacrificato la prossima estate per fare cassa e dare l’assalto ad altri obiettivi.

Tra le squadre interessate a Fermin Lopez ci sarebbe proprio l’Inter, che avrebbe individuato in lui il sostituto di Calhanoglu e sarebbe pronta a fare un grosso investimento. Ci sarà, tuttavia, da fare i conti con la concorrenza del Chelsea (pronto a mettere sul piatto 40 milioni di euro) e dei club della Saudi Pro League, disposti a stanziare 50 milioni.