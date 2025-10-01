Come rendere l’Inter più forte su FC 26: tre trucchi infallibili

Inter ancora più competitiva su FC 26: tre trucchi che bisogna seguire per vincere e divertirsi con i nerazzurri

Sono i giorni di FC 26. Dopo l’uscita ufficiale del gioco in data 26 settembre, milioni di utenti in tutto il mondo si stanno scatenando a colpi di joypad per prevalere, sul divano o online, su qualsiasi avversario. E c’è anche tanta curiosità da parte dei tifosi nello sperimentare la forza della propria squadra del cuore.

Lautaro su FC 26 Inter
Lautaro Martinez è il calciatore più forte dell’Inter su FC 26 (esportsmag) – interlive.it

Per quanto riguarda l’Inter, le valutazioni sono piuttosto generose dopo la scorsa stagione, culminata con la finale di Champions League. Il rating complessivo assegnato ai nerazzurri è di 84, la media esatta di 86, 84 e 83, rispettivamente per attacco centrocampo e difesa.

Il primo trucco per rendere l’Inter più forte su FC 26 è dato dallo schieramento iniziale:

  • Scegliere i calciatori migliori – La formazione tipo dell’Inter quest’anno supera di tanto le alternative. Lautaro e Thuram in attacco, il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo sono un grosso plus rispetto a calciatori come Sucic, Diouf, Esposito o Bonny.
  • Tentazione Martinez – Non fatevi tentare dall’estremo difensore spagnolo. L’overall di Sommer è molto più alto, tanto che lo svizzero è tra i 10 portieri migliori del gioco. Una certezza.
  • Chance De Vrij – Acerbi è stato premiato con un 84 di partenza, ma alcune caratteristiche dell’olandese possono essere più interessanti per un giocatore. Fate il vostro gioco.

Inter su FC 26: i segreti per rendere la squadra più forte

Molti utenti hanno ancora difficoltà a trovare gli equilibri giusti e non subire gol con la difesa a tre. Anche nei tornei professionali, il ricorso alla difesa a 4 è molto più frequente (clicca qui per sapere cosa succede nella realtà), tranne in casi in cui si voglia blindare un risultato o recuperare in maniera disperata.

Logo FC 26
L’Inter ha alcune delle valutazioni più alte in Serie A su FC 26 (FC 26) – interlive.it
  • Inter con la difesa a 4 su FC 26 – La tentazione per molti utenti può essere schierare un 4-3-3 asimmetrico con l’esclusione di un difensore (Acerbi primo indiziato) e l’inserimento di Luis Henrique. Il brasiliano ha un overall più basso, ma è molto veloce, una caratteristica poco presente in rosa.
  • Focus sull’attacco – Con le impostazioni manuali Thuram può essere spostato leggermente sull’esterno, come punta di sinistra, e rendere al massimo. Provate.

Gli ultimi consigli sono per la modalità carriera:

  • Acquistare giovani fin da subito – L’Inter non è una squadra molto attrattiva in questa modalità di gioco perché ha un’età media piuttosto alta (sopra i 30 anni). Sceglierla vuol dire inserire fin dalle prime sessioni di mercato, molti giovani talenti.
  • Sacrificare big per fare cassa – Guai a cedere top player come Bastoni, Lautaro o Barella, ma qualche titolare in là con gli anni può essere sacrificato prima che la sua valutazione si abbassi troppo.
  • Focus sulla difesa – La mossa più conveniente è partire svecchiando la difesa, il reparto dall’età più alta. Un ulteriore consiglio: cercare centrali veloci e fisici allo stesso tempo può essere la mossa vincente con il gameplay di quest’anno.
