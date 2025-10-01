Come rendere l’Inter più forte su FC 26: tre trucchi infallibili

Inter ancora più competitiva su FC 26: tre trucchi che bisogna seguire per vincere e divertirsi con i nerazzurri

Sono i giorni di FC 26. Dopo l’uscita ufficiale del gioco in data 26 settembre, milioni di utenti in tutto il mondo si stanno scatenando a colpi di joypad per prevalere, sul divano o online, su qualsiasi avversario. E c’è anche tanta curiosità da parte dei tifosi nello sperimentare la forza della propria squadra del cuore.

Per quanto riguarda l’Inter, le valutazioni sono piuttosto generose dopo la scorsa stagione, culminata con la finale di Champions League. Il rating complessivo assegnato ai nerazzurri è di 84, la media esatta di 86, 84 e 83, rispettivamente per attacco centrocampo e difesa.

Il primo trucco per rendere l’Inter più forte su FC 26 è dato dallo schieramento iniziale:

Scegliere i calciatori migliori – La formazione tipo dell’Inter quest’anno supera di tanto le alternative. Lautaro e Thuram in attacco, il trio formato da Barella, Calhanoglu e Mkhitaryan a centrocampo sono un grosso plus rispetto a calciatori come Sucic, Diouf, Esposito o Bonny.

e in attacco, il trio formato da e a centrocampo sono un grosso plus rispetto a calciatori come Sucic, Diouf, Esposito o Bonny. Tentazione Martinez – Non fatevi tentare dall’estremo difensore spagnolo. L’ overall di Sommer è molto più alto, tanto che lo svizzero è tra i 10 portieri migliori del gioco. Una certezza.

è molto più alto, tanto che lo svizzero è tra i 10 portieri migliori del gioco. Una certezza. Chance De Vrij – Acerbi è stato premiato con un 84 di partenza, ma alcune caratteristiche dell’olandese possono essere più interessanti per un giocatore. Fate il vostro gioco.

Inter su FC 26: i segreti per rendere la squadra più forte

Molti utenti hanno ancora difficoltà a trovare gli equilibri giusti e non subire gol con la difesa a tre. Anche nei tornei professionali, il ricorso alla difesa a 4 è molto più frequente (clicca qui per sapere cosa succede nella realtà), tranne in casi in cui si voglia blindare un risultato o recuperare in maniera disperata.

Inter con la difesa a 4 su FC 26 – La tentazione per molti utenti può essere schierare un 4-3-3 asimmetrico con l’esclusione di un difensore (Acerbi primo indiziato) e l’inserimento di Luis Henrique . Il brasiliano ha un overall più basso, ma è molto veloce, una caratteristica poco presente in rosa.

con l’esclusione di un difensore (Acerbi primo indiziato) e l’inserimento di . Il brasiliano ha un overall più basso, ma è molto veloce, una caratteristica poco presente in rosa. Focus sull’attacco – Con le impostazioni manuali Thuram può essere spostato leggermente sull’esterno, come punta di sinistra, e rendere al massimo. Provate.

#FC26 On connaît désormais les cartes des 5 meilleurs joueurs de l’Inter Milan dans le célèbre mode de jeu Ultimate team, sur le nouvel opus FC qui sort le 26 septembre prochain.🗓️

Malheureusement faute de droits, nous retrouverons nos joueurs sous pavillon “Lombardia FC”.😕 pic.twitter.com/JjwDkGNOmS — Canale Inter (@Canale_Inter) September 9, 2025

Gli ultimi consigli sono per la modalità carriera: