Barella in bianconero: 70 milioni all’Inter per l’affare dell’estate

Il centrocampista sardo criticato dai tifosi nerazzurri potrebbe essere ceduto ad un prezzo molto importante

Nicolò Barella sta vivendo una sorta di crisi del sesto anno all’Inter. Per anni il vice capitano nerazzurro è stato l’idolo dei tifosi che in questa stagione, invece, non gli stanno perdonando nulla. Il rendimento del mediano sardo è un po’ calato sotto la gestione Chivu e per qualcuno sarebbe meglio farlo accomodare in panchina finché non tornerà ai suoi livelli. C’è anche chi auspica una sua cessione nella prossima sessione di calciomercato.

Il nome di Barella nell’ultimo periodo è stato accostato al Real Madrid, ma non sembra esserci nulla di concreto. Più probabile, semmai, un trasferimento nella Premier League inglese. Seguito dal Liverpool ai tempi di Klopp, adesso l’ex Cagliari è soprattutto nel mirino del Manchester United che cerca l’erede di Casemiro e del Newcastle che vuole formare una coppia tutta azzurra con Tonali.

Secondo il sito britannico caughtoffside, la prematura eliminazione dalla Champions League potrebbe costringere l’Inter a cedere un pezzo pregiato in estate e a fronte di un’offerta da 70 milioni di euro il fondo Oaktree potrebbe dare il benestare all’operazione in uscita. In realtà da Appiano Gentile filtrano notizie diverse: Barella non è sul mercato e continuerà a difendere i colori nerazzurri nelle prossime stagioni, almeno fino alla scadenza del contratto nel 2029.