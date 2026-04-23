Mourinho torna al Real Madrid, primo acquisto dall’Inter

Florentino Perez pronto a riportare lo Special One in Spagna: la prima richiesta è un giocatore nerazzurro

Il Real Madrid molto probabilmente finirà la stagione con zero titoli. Dopo l’umiliante eliminazione con l’Albacete agli ottavi di Coppa del Re e quella ai quarti di Champions League dopo un epico duello con il Bayern Monaco, è rimasta soltanto la Liga. Ma il Barcellona capolista sembra avere un vantaggio rassicurante sui blancos. Un anno senza trofei è un anno fallimentare per Florentino Perez, che pensa di richiamare José Mourinho.

Attualmente c’è Arbeloa sulla panchina delle Merengues, subentrato in corsa a Xabi Alonso. Ma il presidente del Real, secondo quanto scrivono in Spagna, ha intenzione di dare un’altra chance allo Special One, attualmente alla guida del Benfica. Un ritorno al passato che vorrebbe dire anche un cambio di strategie sul mercato: meno giovani di prospettiva e più calciatori già affermati. In tale ottica, Mourinho guarda in casa Inter.

Secondo il sito madrileno Defensa Central, in particolar, il tecnico portoghese vorrebbe prendere Nicolò Barella per completare un centrocampo stellare con Tchouameni e Bellingham. I blancos stanno pensando di presentare un’offerta da 50 milioni di euro che difficilmente basteranno a convincere Marotta a cedere il vice capitano nerazzurro. Staremo a vedere.