Inter, doppio sacrificio e tesoretto da quasi 70 milioni: si punta a Nico Paz?

Inter, sacrificio per arrivare a Nico Paz: serve un tesoretto da quasi 60 milioni. Tutti i dettagli dell’affare.

Nelle ultime ore è tornata a riaccendersi in casa Inter la pista Nico Paz. I nerazzurri aspettano con trepidazione l’incontro tra Como e Real Madrid per capire se ci saranno i margini di riaprire i discorsi per il calciatore. La permanenza dell’argentino alla corte di Fabregas, che sembrava cosa fatta sino a poco tempo fa, è infatti in discussione. Il Como vorrebbe mantenere il giocatore anche il prossimo anno, mantenendo la formula attuale che prevede un diritto di recompra per il Real Madrid anche per la prossima estate. I blancos dal canto loro non sarebbero però d’accordo, e vorrebbero invece ricavare subito qualcosa dal calciatore. Le merengues puntano a riscattare già questa estate il calciatore, e hanno proposto al Como una cessione a 60 milioni con recompra a 80 milioni. Una condizione che il Como non sarebbe disposto ad accomodare.

Proprio questo potrebbe far tornare di moda e riaccendere la pista Inter. I nerazzurri, però, devono fare i conti con il grande impegno economico richiesto dall’operazione. Considerando l’esborso già previsto per l’arrivo ormai vicino di Marco Palestra, l’Inter ha infatti praticamente già esaurito il budget di mercato. Per far spazio a Nico Paz la parola d’ordine è dunque ricavare un tesoretto da poter girare al Real Madrid per l’argentino.

Inter, due cessioni per Nico Paz

I nerazzurri, come detto, dovranno certamente ricorrere a pesanti cessioni, e oltre ad Asllani e Pavard, considerati già in uscita, dovranno cedere altri giocatori. Uno è certamente Davide Frattesi, ai margini del progetto e considerato in uscita. Il centrocampista piace alla Juventus di Spalletti, ma su di lui è forte l’interesse del Nottingham Forest che potrebbe lanciare presto l’assalto.

Servirà però anche qualche altra partenza di peso. E l’indiziato numero uno è sicuramente Aleksandar Stankovic. Il centrocampista ha fatto rientro all’Inter, che aveva mantenuto il controllo sul giocatore con una opzione di recompra, dopo la fortunata esperienza al Club Bruges. I nerazzurri non hanno mai nascosto la stima per il calciatore, cresciuto nelle giovanili del club, ma di fronte ad una offerta non inferiore ai 40 milioni e all’eventualità di poter arrivare a Paz le certezze nerazzurre potrebbero vacillare e aprire le porte ad una sua cessione. L’incontro tra Real e Como, dunque, avrà anche i fari dell’Inter puntati