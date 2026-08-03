Inter, ecco l’esterno: possibile scambio con Asllani in vista

Inter, novità sul fronte esterno: potrebbe essere lui il nome giusto per Chivu, possibile scambio con Asllani.

L‘Inter continua a ricercare sul mercato il sostituto ideale che possa prendere il posto di Denzel Dumfries, partito alla volta del Real Madrid. I nerazzurri Sembravano avere risolto il problema prima con Marco Palestra, e poi con Anan Khalaili, ma pur per motivi diversi entrambe le trattative sono sfumate proprio ad un passo dalla chiusura.

Da allora, i nerazzurri si sono presi tempo per riorganizzare le idee e trovare un altro profilo che potesse convincere tutti quanti. Nel frattempo, la dirigenza si è concentrata su altre operazioni. Nelle ultime ore, però, l’Inter avrebbe riallacciato i rapporti per un obbiettivo di mercato che sembrava andato perso.

Inter, ritorno di fiamma per Diaby

Secondo le ultime ntozie che arrivano dall’Arabia Saudita, l’Inter sarebbe tornata a riallacciare i contatti per portare a Milano Moussa Diaby. Già nel mese di Gennaio il giocatore era stato vicino a vestire la maglia nerazzurra, ma alla fine la trattativa non andò in porto.

Questa volta, i nerazzurri potrebbero decidere di inserire una contropartita per abbassare i costi dell’operazione. All’ Al-Ittihad, secondo le voci arabe, potrebbe andare Asllani, ai margini del progetto nerazzurro e in cerca di una nuova sistemazione, più una cifra di circa 10/15 milioni.

Nelle ultime ore, Sky ha confermato il rinnovato interesse per il giocatore, ipotizzando che però possa essere un altro il nome inserito nell’operazione: Benjamin Pavard. Sul francese sono in corso numerose riflessioni. Il giocatore sta vivendo un precampionato positivo, e resterebbe volentieri alla corte di Chivu. L’Inter però non ha dimenticato la scelta fatta la scorsa estate, e potrebbe comunque decidere di farlo partire, magari proprio per portare Diaby, e lasciare spazio a quel Romero per cui, secondo le ultime indiscrezioni, la trattativa sarebbe bene avviata.