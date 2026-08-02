Dopo Zalewski l’Atalanta pesca un altro interista? Il punto sulla trattativa

L’Atalanta avrebbe messo nel mirino un altro giocatore nerazzurro. Dopo Zalewski nuovo affare tra i due club?

Negli ultimi anni si è discusso molto dei rapporti tra Inter e Atalanta. La relazione tra i due club ha certamente vissuto alcuni momenti spinosi, dal caso Lookman alla telenovela Palestra di questa estate, ma alcuni affari sono effettivamente andati in porto, come quello che ha portato a Bergamo Nicola Zalewski nella passata stagione.

Nelle ultime ore, ha rapidamente preso piede la notizia di un possibile interesse dei bergamaschi per un giocatore dell’Inter. L’Atalanta starebbe infatti seguendo da vicino, secondo le indiscrezioni provenienti dall’Albania, Kristjan Asllani.

Atalanta su Asllani? I rumors dall’Albania

Kristjan Asllani è destinato a lasciare l’Inter in questa sessione di mercato. Il centrocampista albanese, dopo la poco fortunata esperienza in prestito al Torino e la mancata conferma al Besiktas, non resterà a Milano ma dovrà cercare una nuova avventura in cui rimettersi in gioco. Il classe 2002 non rientra nei piani dell’Inter, che vorrebbe invassare dalla sua cessione per reinvestire la somma sul mercato e liberare spazio a centrocampo, magari proprio per iniziare a creare le condizioni di portare a Milano quel Curtis Jones individuato come il rinforzo numero uno per il reparto.