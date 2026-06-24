Arriva Palestra, l’Inter degli acquisti saltati ha il suo terzino: la Top 11 é da paura

Arriva Marco Palestra: gli acquisti saltati dell’Inter fanno una top 11 da urlo, ora c’è anche il terzino.

Il mancato acquisto di Marco Palestra è stato un duro colpo in casa Inter. I nerazzurri sembravano aver completato l’acquisto dell’esterno dell’Atalanta. L’entrata in scena del Chelsea, però, che ha aumentato l’offerta ai bergamaschi e raddoppiato l’ingaggio al calciatore, ha cambiato le carte della trattiva. Il terzino alla fine giocherà in Premier League. Una notizia che è stata accolta con grande amarezza dai tifosi nerazzurri.

Il mercato, si sa, riserva delle sorprese, e in casa Inter alcune nel corso degli anni si sono rivelate essere particolarmente dure da digerire. Sono infatti state diverse le trattative che sembravano bene avviate verso una felice conclusione, e che poi invece sono finite in un nulla di fatto con grande dolore da parte dei tifosi. Tanto che mettendoli tutti insieme verrebbe fuori…una formazioni da top!

La top 11 degli acquisti mancati

In porta, nella formazione degli acquisti mancati c’è sicuramente Guglielo Vicario. Vicino ai nerazzurri nell’estate del suo passaggio al Tottenham (le lunghe tempistiche della vendita di Onana avevano favorito l’intervento degli inglesi), vicino anche quest’estate, prima che si decidesse di dare fiducia a Martinez. Come terzino, oltre al già citato Palestra dall’altra parte, c’è Joao Cancelo, ad un passo a Gennaio prima che decidesse di tornare al Barcellona. In difesa il caso Bremer è certamente uno di quelli che hanno fatto più clamore: promesso sposo in attesa che i nerazzurri trovassero l’accordo con Cairo e i fondi per tentare l’assalto, prima che la Juventus vendesse De Ligt e in poco tempo ribaltasse le carte. Seguito a lungo anche Giovanni Leoni, prima che il Parma decidesse di accettare l’offerta maxi del Liverpool.

A centrocampo, più datato è il caso di Luka Modric, anche questo, alla fine sfumato. Anche Sandro Tonali fu ad un passo dall’Inter ai tempi del Brescia, prima che l’Inter tirasse il freno a mano e il giocatore finisse, più tardi, al Milan. Più recente invece il caso di Manu Koné, bloccato dalla Roma, si disse, per placare una piazza già accesa.

In attacco, Paulo Dybala è un’altra delle trattative arrivate ad un passo dalla fumata bianca. Fu l’Inter a fermare tutto, per assecondare il desiderio di ritorno di Lukaku. Poi, in attesa che i nerazzurri riuscissero a creare un altro posto in attacco con le cessioni, l’argentino si accasò alla Roma. Altro caso recente e molto famoso è quello di Lookman: anche in questo caso l’ostacolo è stata l’Atalanta, e il braccio di ferro dei bergamaschi che si sono rifiutati di cedere il giocatore. Chiusura con un sogno di mercato: l’immagine di Messi sul duomo aveva fatto impazzire la piazza.